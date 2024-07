Les rendements des obligations d'État indiennes devraient commencer à baisser vendredi, suivant la forte baisse de leurs homologues américaines après que les données ont montré que les prix à la consommation dans la plus grande économie du monde ont diminué en juin et ont stimulé les paris d'une réduction des taux d'intérêt en septembre.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,94%-6,99%, après avoir clôturé à 6,9832% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

"La baisse de l'inflation a pris le marché par surprise aux États-Unis et les rendements obligataires indiens refléteront également ce mouvement, bien qu'avec une ampleur moindre, car il y aurait une forte pression à la vente à ces niveaux", a ajouté le trader.

Les rendements américains ont chuté, le rendement à 10 ans touchant un plus bas de quatre mois jeudi. Cette baisse a été atténuée dans les heures asiatiques de vendredi.

L'indice américain des prix à la consommation (CPI) a baissé de 0,1% le mois dernier après être resté inchangé en mai. Pour la période de 12 mois se terminant en juin, l'IPC a augmenté de 3,0 % après une hausse de 3,3 % en mai. Selon un sondage Reuters, l'inflation devrait augmenter de 0,1 % en glissement mensuel et de 3,1 % sur la période de 12 mois allant jusqu'à juin.

La probabilité d'une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre a grimpé à 93 %, contre environ 75 % avant les données sur l'inflation. Après une longue période d'inactivité, les paris sur des baisses de taux de plus de 50 points de base en 2024 ont augmenté, le marché envisageant désormais des baisses de 61 points de base, selon l'outil FedWatch du CME.

Les traders vont maintenant se concentrer sur les données de l'inflation indienne ainsi que sur l'offre de dette fraîche par le biais d'une vente aux enchères hebdomadaire, toutes deux prévues plus tard dans la journée.

Selon un sondage Reuters, l'inflation de détail devrait atteindre 4,80 % en juin, mettant fin à cinq mois de baisse, principalement en raison d'une hausse des prix des légumes, contre 4,75 % en mai.

Pendant ce temps, New Delhi lèvera 220 milliards de roupies (2,63 milliards de dollars) via la vente d'obligations vendredi, ce qui inclut les obligations à 7 ans et à 40 ans. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,3 % à 85,65 $ le baril, après avoir augmenté de 0,5 % lors de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à dix ans était de 4,2295 %, le rendement à deux ans était de 4,5318 % ** L'Inde vendra des obligations souveraines en mai.5318% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 220 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour 220 milliards de roupies d'adjudication d'obligations souveraines ** La RBI va procéder à une prise en pension à taux variable de 14 jours pour 1 trillion de roupies (1$ = 83,5480 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, Rédaction d'Eileen Soreng)