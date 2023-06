Les rendements des obligations d'État indiennes ont légèrement baissé mardi matin après que l'inflation de détail locale ait baissé à son plus bas niveau depuis deux ans, se rapprochant ainsi de l'objectif de 4% de la Reserve Bank of India (RBI).

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 était à 7,0034% à 10:00 a.m. IST, après avoir clôturé plus bas à 7,0184% dans la session précédente. Le rendement de référence a terminé deux points de base plus bas lundi, dans l'anticipation d'une baisse de l'inflation.

Les rendements ont réagi à la baisse de l'inflation, maintenant probablement le benchmark autour de la barre des 7% pour la journée, a déclaré un trader chez un négociant principal, ajoutant que l'attention se déplacerait bientôt vers d'autres points de données clés comme l'inflation américaine et la prochaine réunion de la Réserve Fédérale.

L'inflation de détail a diminué à 4,25 % en mai, contre 4,7 % en avril, se rapprochant de l'objectif de 4 % de la RBI et restant dans sa fourchette de 2 % à 6 % pour le troisième mois consécutif.

La semaine dernière, la RBI a déclaré qu'elle ferait "tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les attentes d'inflation à long terme restent fermement ancrées" afin d'atteindre son objectif.

Toutefois, la baisse des rendements obligataires a été limitée par les participants au marché qui s'attendent à une nouvelle offre lors de la vente de la dette de l'État plus tard dans la journée, qui est plus importante que prévu pour la troisième semaine consécutive.

Les états indiens visent à lever 225,50 milliards de roupies (2,74 milliards de dollars) par le biais de la vente de dette, après avoir levé 614 milliards de roupies au cours des trois dernières semaines.

Les traders attendent maintenant les données sur l'inflation de détail aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée, qui fourniraient des indications clés pour la décision de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt, prévue mercredi. Les chances d'une pause de la banque centrale américaine s'élèvent actuellement à plus de 78 %. (1 $ = 82,4080 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)