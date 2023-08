Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser légèrement en début de séance mercredi, suivant la baisse des rendements américains à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,15%-7,19% après avoir terminé la session précédente à 7,1643%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Il y a eu une certaine hausse hier, et nous pourrions assister à des achats de suivi alors que les rendements américains se sont détendus après avoir atteint des niveaux élevés", a déclaré le trader.

Les rendements américains à plus long terme ont chuté mardi après que Moody's Investors Service ait abaissé les notes de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille, avertissant que la solidité du crédit du secteur bancaire sera probablement mise à l'épreuve par les risques de financement et la baisse de la rentabilité.

L'action de notation, ainsi que la faiblesse des données chinoises, ont ravivé les inquiétudes concernant l'économie américaine, ce qui a conduit à des achats de bons du Trésor et a ramené le rendement à 10 ans à des niveaux proches de 4 %.

Cependant, l'attention reste focalisée sur les résultats de la réunion de politique générale de la RBI, au cours de laquelle il est peu probable que la banque centrale prenne des mesures en matière de taux, mais elle pourrait adopter un ton beaucoup plus ferme étant donné que la récente hausse des prix des denrées alimentaires risque de s'enraciner, ont déclaré les économistes et les acteurs du marché.

BofA Global Research s'attend à une pause hawkish jeudi, mais prévoit une nouvelle hausse de 25 points de base en 2023, étant donné que l'objectif d'inflation de 4 % reste insaisissable et que la bataille de l'inflation n'est qu'à moitié gagnée.

L'inflation dans la troisième économie d'Asie a interrompu une tendance à la baisse de quatre mois en juin, grimpant à 4,81 %. L'inflation de détail s'est probablement accélérée à 6,40 % en juillet en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, dépassant la limite supérieure de la marge de tolérance de 2 % à 6 % de la RBI pour la première fois en cinq mois, selon un sondage Reuters.

Pendant ce temps, New Delhi vise à lever 330 milliards de roupies (3,98 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations vendredi, qui comprend 140 milliards de roupies d'un nouveau papier à 10 ans, qui remplacera bientôt l'actuel papier de référence. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,0160%, le rendement à deux ans est de 4,7577% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 240 milliards de roupies (1$ = 82,8490 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Edition de Dhanya Ann Thoppil)