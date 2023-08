Les rendements des emprunts d'Etat indiens devraient s'orienter à la hausse en début de séance lundi, alors que les rendements américains restent élevés.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,22%-7,26%, après avoir terminé la session précédente à 7,2172%, a déclaré un trader d'un négociant primaire.

"Les rendements américains sont repartis à la hausse, l'obligation de référence dépassant largement la barre des 4,25 %, et les obligations locales devraient suivre le mouvement", a déclaré le négociant.

"En l'absence d'éléments déclencheurs locaux majeurs, nous prévoyons que les obligations indiennes suivront de près les bons du Trésor au cours de la semaine."

Les rendements américains continuent d'augmenter, les traders s'adaptant à la probabilité que la Réserve Fédérale maintienne ses taux plus longtemps, car les données économiques restent solides, alors que la banque centrale se concentre sur le rapprochement de l'inflation de son objectif annuel de 2 %.

Les opérateurs de contrats à terme sur les Fed funds tablent sur une baisse des taux d'environ 110 points de base en 2024, contre 140 points de base il y a quelques semaines. La Fed a relevé ses taux de 525 points de base depuis mars 2022 pour atteindre la fourchette de 5,25 % à 5,50 %.

Le rendement américain à 10 ans a augmenté de trois points de base pour la journée, à 4,28 %, après avoir augmenté de 43 points de base au total au cours des cinq dernières semaines.

Le sentiment s'est également affaibli après que l'inflation de détail en Inde en juillet a atteint un sommet de 15 mois de 7,44 %, contre 4,87 % le mois précédent.

Cependant, les acteurs du marché pensent que l'inflation pourrait diminuer dans les mois à venir et que la banque centrale pourrait s'abstenir d'augmenter à nouveau ses taux.

Ashhish Vaidya, directeur général et responsable de la trésorerie et des marchés à la DBS Bank India, prévoit que le rendement des obligations de référence n'augmentera pas beaucoup au-delà de 7,25 % et que la courbe des rendements obligataires s'accentuera à moyen terme, étant donné que l'inflation élevée retombera dans la zone de confort de la banque centrale d'ici quelques mois.

INDICATEURS CLÉS : ** Le Brent était en hausse de 0,7 % à 85,40 dollars le baril, après avoir augmenté de 0,8 % lors de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans était de 4,2823 %, le rendement à deux ans de 4,9511 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Varun H K).