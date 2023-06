Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être plus élevés en début de séance vendredi, les opérateurs attendant une nouvelle offre par le biais de l'adjudication hebdomadaire de la dette, tandis que les orientations de la politique monétaire de la Banque de réserve de l'Inde (RBI) ont atténué le sentiment.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,00%-7,05% jusqu'à la vente aux enchères de la dette, après avoir clôturé à 7,0224% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée.

Le rendement de l'obligation à 10 ans a enregistré jeudi sa plus forte hausse en une seule séance depuis quatre mois.

New Delhi vise à lever 390 milliards de roupies indiennes (4,73 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée. L'adjudication comprend une obligation liquide à 14 ans et une nouvelle obligation à 40 ans.

Le sentiment est modéré après l'orientation hawkish de la politique. Nous verrons le taux de référence rester fermement au-dessus de la barre des 7 %, les adjudications fournissant une indication sur l'appétit du marché, a ajouté le trader.

La banque centrale a maintenu son taux directeur et sa position inchangés, mais le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré que la RBI devait se rapprocher de l'objectif principal d'une inflation de 4 % et qu'elle ferait "tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les attentes d'inflation à long terme restent fermement ancrées".

La RBI s'attend à ce que l'inflation atteigne en moyenne 5,1 % au cours de cet exercice financier et, bien qu'elle ait atteint son niveau le plus bas en 18 mois (4,70 %) en avril, les analystes ne s'attendent pas à ce qu'elle tombe durablement sous l'objectif de la RBI à court terme.

L'enquête de la RBI et l'évolution des hausses de taux au niveau mondial ont conduit la banque centrale à adopter une position marginalement optimiste.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,95 % à 7,10 % au cours des prochains mois, a déclaré Murthy Nagarajan, responsable des titres à revenu fixe chez Tata Mutual Fund.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans a légèrement diminué après que les données aient montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté, suggérant que le marché du travail se refroidit, et a augmenté les chances d'une pause dans les taux par la Réserve fédérale la semaine prochaine à 75 %. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,3 % à 75,75 $ le baril, après une baisse de 1,3 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,7392 %, rendement des obligations à deux ans à 4.5315% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 390 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 390 milliards de roupies ** La RBI va organiser une vente aux enchères à taux variable de 4 jours pour un trillion de roupies (1$ = 82,4610 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Editing de Janane Venkatraman)