Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être stables à l'ouverture vendredi, alors que les participants au marché attendent une nouvelle offre de dette ainsi que des données clés sur l'emploi aux États-Unis plus tard dans la journée.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,99%-7,03%, après sa précédente clôture à 6,9994%, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

"Le marché a eu du mal à trouver des repères tout au long de la semaine, et la demande lors de l'adjudication pourrait donner une idée de l'appétit des investisseurs, étant donné qu'il s'agit de la première adjudication après que nous ayons obtenu des éclaircissements sur les flux étrangers suite à l'inclusion de la dette indienne dans un indice mondial", a déclaré le négociant.

Les marchés surveilleront de près la demande, New Delhi souhaitant lever 280 milliards de roupies (3,35 milliards de dollars) en vendant des obligations lors de l'adjudication hebdomadaire, y compris le papier liquide à 15 ans.

La vente aux enchères intervient après un début mitigé des flux étrangers suite à l'inclusion de la dette indienne dans l'indice de dette des marchés émergents de JPMorgan la semaine dernière.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans s'est négocié à environ 4,35 % pendant les heures asiatiques, alors que les marchés américains étaient fermés jeudi.

Les rendements américains ont baissé mercredi sur fond de signes croissants de faiblesse dans le secteur manufacturier et sur le marché de l'emploi, suggérant que la plus grande économie du monde ralentissait.

Les investisseurs vont maintenant suivre de près les données cruciales sur les emplois non agricoles de juin, attendues après les heures de marché indiennes, qui donneront plus de clarté sur l'ampleur et le calendrier des réductions des taux américains cette année.

Bien que la Réserve fédérale ait abaissé sa prévision de réduction des taux à 25 points de base (pb) en 2024, les investisseurs continuent de s'attendre à des réductions de 50 pb après les récentes données économiques américaines peu encourageantes.

Les marchés surveilleront également les chiffres de l'inflation en Inde et aux États-Unis la semaine prochaine, qui constitueront la prochaine série de déclencheurs directionnels. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 0,3 % à 87,20 $ le baril, après avoir augmenté de 0,1 % lors de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est à 4,3701 %, le rendement à deux ans est à 4.7058% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 280 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour 280 milliards de roupies d'adjudication d'obligations souveraines ** La RBI va procéder à une prise en pension à taux variable de 3 jours pour 1 trillion de roupies (1$ = 83,4880 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia, Rédaction de Sonia Cheema)