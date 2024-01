Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être relativement inchangés lors de la deuxième séance de négociation de la nouvelle année, les traders attendant la première vente de dette d'État du trimestre, qui apportera une offre importante sur le marché.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans devrait se situer entre 7,17% et 7,21% mardi, après avoir clôturé à 7,1969% lors de la première session de 2024, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il serait intéressant de voir la demande pour les obligations d'État aujourd'hui, après le programme d'emprunt important pour le trimestre, qui a choqué les marchés", a déclaré le trader.

Les États indiens souhaitent lever 160 milliards de roupies (1,92 milliard de dollars) par le biais d'une vente d'obligations plus tard dans la journée, ce qui pourrait être la plus petite vente aux enchères en termes de quantité pour le trimestre.

Les États visent à lever un montant record de 4,13 trillions de roupies par la vente d'obligations en janvier-mars, dépassant toutes les estimations du marché et pesant sur l'appétit des investisseurs.

Les rendements obligataires ont augmenté lundi à la suite de l'annonce du calendrier après les heures de marché vendredi.

Au fil des jours, les participants au marché seront probablement désireux de réagir à des facteurs tels que les achats des investisseurs étrangers et des banques d'État, qui devraient tous deux faire partie des acheteurs ce mois-ci.

Alors que les prêteurs d'État ont effectué des achats importants au cours de la dernière semaine de 2023 et que les investissements étrangers ont fait un bond remarquable au cours des trois derniers mois de 2023, les flux entrants ont atteint leur plus haut niveau en six ans.

Les traders prévoient également que la courbe des rendements obligataires va se "pentifier" cette année en raison des réductions de taux d'intérêt attendues de la part des banques centrales américaine et indienne. On parle de "bull steepening" lorsque les rendements des obligations à plus courte échéance baissent plus rapidement que ceux des obligations à plus longue échéance.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans est resté dans la fourchette critique de 3,85 %-3,90 % pendant les heures asiatiques, les investisseurs anticipant une baisse des taux de la Réserve fédérale dès le mois de mars.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont en hausse de 1,3 % à 78 $ le baril, après avoir baissé de 1,7 % lors de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 3,8809%, rendement à deux ans à 4,2540%.

** Six États vont lever 160 milliards de roupies par la vente d'obligations (1 $ = 83,2170 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil)