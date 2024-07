Les rendements des obligations d'État indiennes sont susceptibles d'être stables dans les premiers échanges ce vendredi, avant une nouvelle offre de dette par le biais d'une vente aux enchères hebdomadaire, alors que l'annonce du budget fédéral de la semaine prochaine reste le principal élément déclencheur pour le marché.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,95%-6,98% jusqu'à la vente aux enchères, après avoir clôturé à 6,9674% jeudi, a déclaré un trader d'une banque privée.

New Delhi souhaite lever 310 milliards de roupies (3,70 milliards de dollars) par le biais de la vente d'obligations, dont 200 milliards de roupies d'obligations de référence.

"Nous pourrions ne pas voir beaucoup d'action avant la vente de l'obligation de référence, et si les seuils sont agressifs, il pourrait y avoir une tentative de franchir la barrière des 6,95% après les résultats", a déclaré le trader.

Le gouvernement fédéral annoncera son budget pour l'année entière le 23 juillet, et l'accent sera mis sur l'objectif de déficit fiscal et le chiffre de l'emprunt brut.

Un sondage Reuters a montré que le gouvernement restait déterminé à maintenir les objectifs préélectoraux, avec des prévisions médianes pour le déficit fiscal à 5,1 % du produit intérieur brut et l'emprunt brut à 14,13 trillions de roupies, le même que le budget intérimaire de février.

Cependant, de nombreux acteurs du marché ont estimé que le gouvernement central pouvait réduire ses emprunts d'environ 500 milliards de roupies grâce à un transfert d'excédent de la banque centrale supérieur aux estimations et à des recettes importantes.

La Reserve Bank of India a déclaré jeudi que le taux d'intérêt naturel de l'économie avait augmenté depuis la pandémie et qu'il continuerait à augmenter. Elle a estimé que le taux naturel était de 1,4-1,9 % en janvier-mars 2024, plus élevé que le taux de 0,8-1,0 % en octobre-décembre 2021, la dernière fois qu'elle a fait une estimation.

Le rendement américain à 10 ans se situait autour de 4,20 % dans les heures asiatiques, alors que des données économiques plus faibles ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera son cycle d'assouplissement des taux d'intérêt à partir de septembre. Le marché a également pris en compte 63 points de base de réduction en 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 0,6 % à 84,60 $ le baril, après avoir été peu modifiés lors de la session précédente ** Le rendement du Trésor américain à dix ans à 4,2118 %, le rendement à deux ans à 4.4925% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 310 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour 310 milliards de roupies d'adjudication d'obligations souveraines ** La RBI va procéder à une prise en pension à taux variable de 3 jours pour 500 milliards de roupies (1$ = 83,6810 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Editing de Rashmi Aich)