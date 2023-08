Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester inchangés mercredi, à l'image de leurs homologues américains, tandis que les traders surveillent les prochains déclencheurs.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,20%-7,25% après avoir terminé la séance précédente à 7,2204%, a déclaré un négociant d'une maison de courtage primaire.

"Nous devrions assister à une nouvelle séance de négociation dans une fourchette étroite, car rien n'a changé sur le plan directionnel et même les bons du Trésor sont restés stables. Cependant, quelques événements prévus pour les deux prochains jours pourraient faire bouger les rendements", a déclaré le négociant.

Les rendements américains sont restés élevés. Cependant, le rendement à 10 ans était à 4,30 % après avoir atteint 4,3660 % mardi, son plus haut niveau depuis novembre 2007, les investisseurs étant de plus en plus convaincus que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps.

Même si les chances d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale se maintiennent autour de 15 %, les traders continuent de repousser les espoirs de réduction des taux.

Les opérateurs de contrats à terme sur les Fed funds prévoient moins de 100 points de base de réduction des taux en 2024, contre environ 140 points de base quelques semaines plus tôt.

Le discours du président de la Fed, Jerome Powell, lors de la conférence de Jackson Hole, vendredi, devrait fournir davantage d'indices sur les réflexions de la banque centrale concernant la trajectoire des taux.

Entre-temps, la Reserve Bank of India publiera le procès-verbal de sa dernière réunion de politique monétaire après les heures de marché jeudi.

La RBI a maintenu le statu quo sur les taux d'intérêt lors de la réunion, mais a relevé les prévisions d'inflation pour le trimestre et l'année, et les commentaires sur la trajectoire de l'inflation constitueront une orientation clé pour les marchés.

L'inflation de détail de juillet a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, soit 7,44 %, contre 4,87 % le mois précédent. Cependant, la plupart des observateurs ne s'attendent pas à ce que cela se traduise par une action sur les taux de la part de la RBI. INDICATEURS CLÉS : ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,2983%, rendement à deux ans à 5,0373% *** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 240 milliards de roupies (2,89 milliards de dollars) (1 $ = 83,0370 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Editing de Sohini Goswami)