Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester inchangés en début de séance ce vendredi, les participants au marché attendant la décision de politique monétaire de la Banque de réserve indienne plus tard dans la journée.

Le rendement de référence de l'Inde à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,99%-7,03% jusqu'à la décision de politique monétaire, après sa clôture précédente de 7,0112%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Le marché s'est remis ces derniers jours des fortes hausses de rendement de mardi et attend maintenant la décision politique de la RBI, qui se concentrera principalement sur l'orientation de l'inflation et la gestion des liquidités", a déclaré le trader.

On s'attend à ce que la RBI maintienne ses taux d'intérêt et sa politique monétaire plus stricte lors de la révision de sa politique, dans un contexte de croissance économique robuste et de perspectives d'inflation incertaines.

Cependant, un mandat affaibli pour le parti et l'alliance du Premier ministre Narendra Modi a soulevé des inquiétudes quant à un rythme potentiellement plus lent de la consolidation fiscale, parallèlement à une augmentation des dépenses sociales.

Néanmoins, les gestionnaires de fonds étrangers ont déclaré que les obligations d'État indiennes continueraient d'attirer les flux étrangers, même si une marge de victoire plus étroite que prévu pourrait entraîner un changement de politique.

"La politique de la RBI devrait être un non-événement en ce qui concerne les taux d'intérêt, car il est peu probable qu'il y ait un changement de taux ou d'orientation. La forte demande étrangère due à l'inclusion dans l'indice et la faible offre nette sont des facteurs positifs pour les obligations", a déclaré Sandeep Bagla, PDG de Trust Mutual Fund.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans est resté proche de la barre des 4,30 %, avant la publication vendredi du rapport très attendu sur l'emploi du gouvernement pour le mois de mai. Les dernières données ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale procédera à deux réductions de taux de 25 points de base (pb) chacune en 2024.

Les chances d'une réduction des taux en septembre sont passées à 68 %, contre 51 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,2987%, le rendement à deux ans est de 4,7386% ** L'Inde vendra des obligations souveraines pour 290 milliards de roupies (3,48 milliards de dollars) ** La RBI fixera les frais de souscription pour 290 milliards de roupies d'adjudication d'obligations souveraines (1 $ = 83,4380 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Édition de Janane Venkatraman ).