Les rendements des obligations d'État indiennes sont restés stables après avoir enregistré une hausse lors des deux premières séances de 2024, les opérateurs ayant reporté leur attention sur les rendements du Trésor américain qui ont commencé la nouvelle année par une hausse marginale.

Le rendement de l'obligation indienne de référence à 10 ans était de 7,2003% à 10h00 IST, après avoir clôturé à 7,2105% lors de la session précédente.

"Alors que les marchés s'adaptent à la réalité d'une offre importante au cours du trimestre, les rendements des obligations du Trésor ont également commencé à augmenter, ce qui serait un élément déclencheur crucial alors que nous avançons dans le premier mois de l'année", a déclaré le négociant.

Les rendements obligataires américains ont augmenté après la reprise des échanges mardi, le marché ayant réduit les attentes de réduction des taux en 2024.

Même si le marché estime que la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux directeurs à partir de mars, la probabilité est tombée à 77 %, contre 89 % la semaine dernière.

La probabilité d'une réduction des taux de 150 points de base en 2024 a également diminué à 72 % contre 84 % la semaine dernière.

Le rendement à 10 ans, qui a perdu 100 points de base en novembre-décembre, était proche de 3,95 % dans les heures asiatiques, alors que les investisseurs surveillent les données économiques cette semaine, y compris les emplois non agricoles attendus vendredi, qui pourraient influencer la décision de la Fed de commencer à réduire ses taux en mars.

Dans le pays, les investisseurs ont digéré un plan d'emprunt record par les États pour le dernier trimestre de l'année financière, qui visent à lever 4,13 trillions de roupies (49,58 milliards de dollars), y compris 160 milliards de roupies levées mardi.

L'écart entre les obligations d'État à 10 ans et le rendement des obligations d'État de référence a atteint son plus haut niveau depuis deux ans et les investisseurs devraient continuer à exiger des primes plus élevées par rapport à la dette du gouvernement fédéral dans les semaines à venir.

Les traders garderont également un œil sur les investissements étrangers qui ont fait un bond remarquable au cours des trois derniers mois de 2023, avec des entrées atteignant le plus haut niveau en six ans. (1 $ = 83,3040 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)