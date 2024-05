Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester stables en début de semaine, dans un contexte de consolidation autour des niveaux actuels, tandis que les opérateurs attendent de nouveaux éléments déclencheurs d'une nouvelle baisse.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,98%-7,02% lundi, après sa clôture précédente de 6,9988%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Le rendement de référence se situant déjà autour de 7 %, nous ne verrons peut-être pas un mouvement facile vers 6,95 %, et il pourrait y avoir une sorte de lutte entre les acheteurs et les vendeurs autour de ces niveaux, et même les rendements américains se sont légèrement raffermis", a déclaré le trader.

Les rendements obligataires ont baissé pour la cinquième semaine consécutive, après que le conseil de la Reserve Bank of India ait approuvé le transfert d'un excédent record de 2,11 trillions de roupies (25,40 milliards de dollars) au gouvernement pour l'année fiscale 2024.

La situation budgétaire du gouvernement devrait se renforcer après un transfert de dividendes plus important que prévu et pourrait réduire davantage la pression de l'offre, favorisant la dynamique de l'offre et de la demande, ont déclaré les traders.

New Delhi a déjà réduit l'offre de bons du Trésor de 600 milliards de roupies jusqu'en juin, et a procédé au rachat de titres pour une valeur d'environ 179 milliards de roupies en mai.

Selon plusieurs sources, le gouvernement est ouvert au rachat de plus d'obligations et à la réduction de l'offre de bons du Trésor pour la gestion des liquidités à court terme, tandis que la décision sur la réduction du déficit fiscal et les emprunts sur le marché sera prise après la formation d'un nouveau gouvernement.

Les rendements américains ont terminé en hausse la semaine dernière, le rendement à 10 ans s'approchant de la barre des 4,50 %, tandis que le rendement à deux ans s'approche de la barre des 5 %, les données et les commentaires de la Réserve fédérale ayant une fois de plus réduit les prévisions de réduction des taux pour 2024.

Les marchés à terme ne prévoient plus qu'environ 34 points de base de réduction des taux cette année, contre plus de 50 points de base au début du mois, selon l'outil FedWatch du CME. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,4730 %, le rendement à deux ans est de 4,9530 % ** L'Inde va échanger des obligations d'État d'une valeur de 220 milliards de roupies (1 $ = 83,0710 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Rashmi Aich)