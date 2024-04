Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester stables à l'ouverture vendredi, les acteurs du marché attendant la première décision de politique monétaire de la Banque de réserve indienne pour l'année financière en cours afin d'obtenir des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans devrait se négocier dans une fourchette de 7,08%-7,11% jusqu'à la décision de politique monétaire à 10h00 IST, a déclaré un trader d'une banque privée.

Le rendement a clôturé à 7,0934% jeudi.

"Pour l'instant, le marché ignorera tous les autres facteurs et se concentrera uniquement sur le ton que le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, adoptera lors de la politique monétaire et, au cours de la première heure, nous devrions observer des mouvements latéraux", a déclaré le trader.

Le marché ne s'attend pas à un changement de taux pour le moment, car la forte croissance économique et l'inflation modérée signifient que la banque centrale aura la possibilité de maintenir les taux jusqu'en juillet, selon les économistes.

Lors de la réunion précédente, M. Das avait souligné qu'il ne pourrait envisager une baisse des taux qu'une fois que l'inflation de détail se rapprocherait durablement de l'objectif de 4 % de la RBI.

Alors que les commentaires sur la gestion des liquidités et de l'inflation seront les principaux éléments déclencheurs, certains acteurs du marché n'excluent pas la possibilité infime d'un changement de position à "neutre".

"Nous pensons que le changement de politique permettrait à la RBI de supprimer et d'aligner la partie la plus courte de la courbe de rendement avec le plan d'emprunt qui a vu un changement significatif de l'offre dans la partie la plus courte, un pas vers la normalité", a déclaré Siddharth V Kothari, économiste chez Sunidhi Securities & Finance.

Les opérateurs restent également préoccupés par le fait que le contrat de référence pour le pétrole brut Brent a atteint son plus haut niveau depuis plus de cinq mois, ce qui pourrait avoir un impact sur l'inflation locale des prix de détail.

Les opérateurs attendent également une nouvelle offre, New Delhi souhaitant lever 380 milliards de roupies (4,55 milliards de dollars), la première de l'année fiscale en cours, et la RBI revenant à des ventes aux enchères multiples basées sur les prix. Cette adjudication comprend 200 milliards de roupies d'une nouvelle obligation à 10 ans.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont en hausse de 0,3 % à 90,90 $ le baril, après avoir augmenté de 1,5 % au cours de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,3134%, rendement à deux ans à 4,6474%.

** La RBI annoncera sa première décision de politique monétaire pour l'année fiscale 2025

** L'Inde va vendre des obligations souveraines pour une valeur de 380 milliards de roupies

** La RBI fixera les frais de souscription pour la vente aux enchères d'obligations souveraines d'une valeur de 380 milliards de roupies

** La RBI va procéder à une prise en pension à taux variable de 14 jours pour 1,25 trillion de roupies (1 $ = 83,4540 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Savio D'Souza)