Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester inchangés en début de séance mercredi, à la veille d'un jour férié et alors que le premier trimestre de l'année financière touche à sa fin.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,04%-7,08%, après avoir clôturé à 7,0611% lors de la séance précédente, a déclaré un négociant d'un négociant primaire.

"Comme les deux jours précédents, nous nous attendons à une nouvelle séance de négociation en demi-teinte et les traders ont maintenant les yeux rivés sur le prochain trimestre", a déclaré le négociant.

Les marchés indiens resteront fermés jeudi pour l'Aïd. Le trimestre financier se terminera le 30 juin.

Les rendements obligataires ont évolué dans une fourchette étroite, le rendement de référence se rapprochant dangereusement du niveau de soutien technique de 7,08 %.

Le sentiment du marché s'est dégradé après les commentaires optimistes des banques centrales indienne et américaine, qui ont repoussé les espoirs d'assouplissement des taux d'intérêt. Les membres du comité de politique monétaire indien chargé de fixer les taux semblent de plus en plus préoccupés par les risques d'inflation.

Toutefois, ICICI Securities Primary Dealership a déclaré qu'il s'attendait à ce que tout changement de position de la part de la Reserve Bank of India (RBI) intervienne au plus tôt lors de sa réunion d'octobre.

En juin, la RBI a maintenu son taux directeur pour une deuxième réunion consécutive, mais a indiqué que les conditions monétaires resteraient strictes pendant un certain temps, car elle cherche à atteindre son objectif d'une inflation de 4 %.

Au début du mois, la Réserve fédérale américaine a maintenu les taux d'intérêt inchangés, mais a mis en garde contre une hausse d'un demi-point de pourcentage en 2023, tandis que le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que les taux pourraient être plus élevés. Les probabilités d'une hausse des taux en juillet s'élèvent à environ 74 %.

L'écart entre les rendements américains à deux ans et à 10 ans se maintient autour de 100 points de base, l'extrémité la plus courte, qui est un indicateur plus proche des attentes en matière de taux d'intérêt, restant élevée.

Les traders s'attendent à une offre de dette vendredi, car New Delhi lèvera 330 milliards de roupies (4,02 milliards de dollars) par le biais de la vente d'obligations, ce qui inclut le billet de référence. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 3,7678%, le rendement à deux ans est de 4,7637% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 320 milliards de roupies (1$ = 82,0220 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee).