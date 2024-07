Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester largement inchangés vendredi, les opérateurs de marché attendant une nouvelle offre de dette lors d'une vente aux enchères hebdomadaire, tandis que le rendement des obligations américaines à 10 ans continue de se maintenir autour de 4,25 %.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,92%-6,97%, par rapport à sa clôture précédente de 6,95-12%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"Il y a eu un certain élan d'achat hier, car le sentiment général reste positif pour les obligations, et si la demande aux enchères est forte, nous pourrions voir un nouveau glissement vers le bas des rendements", a ajouté le trader.

New Delhi lèvera 350 milliards de roupies (4,18 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée et l'adjudication comprend des obligations liquides à 15 ans, ainsi que des obligations à trois ans de durée plus courte.

Les traders ont déclaré que la demande pour le papier à trois ans serait également au centre de l'attention, car les participants au marché anticipent une pentification de la courbe de rendement des obligations, en particulier après l'annonce du budget fédéral.

Le gouvernement a réduit son objectif de déficit fiscal pour l'année financière en cours à 4,9 % du produit intérieur brut (PIB), tout en réduisant légèrement l'emprunt brut à 14,01 trillions de roupies.

Le gouvernement a réduit les emprunts par le biais de bons du Trésor, ce qui se traduira par une entrée nette de 500 milliards de roupies dans le système bancaire.

Le gouvernement vise à gérer sa position de trésorerie en ajustant les ventes de bons du Trésor, si nécessaire, au lieu de recourir à des changements dans le calendrier d'adjudication des obligations, ont déclaré deux représentants du gouvernement à Reuters en début de semaine.

Par ailleurs, la demande d'obligations d'État devrait augmenter après la publication par la banque centrale d'un projet de directives visant à renforcer la résistance aux liquidités des prêteurs, et ces derniers devraient également maintenir une proportion plus élevée d'actifs liquides de haute qualité (HQLA), ce qui pourrait accroître la demande d'obligations d'État.

Dans le même temps, les rendements américains à plus court terme ont baissé, même si le rendement à 10 ans est resté bloqué autour de la barre des 4,25 %, malgré une croissance plus forte, qui n'a pas eu d'impact sur les attentes de réduction des taux. INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 0,3 % à 82,60 $ le baril, après avoir augmenté de 0,8 % au cours de la séance précédente ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est à 4,2485 %, le rendement à deux ans est à 4,4410 % ** L'Inde vendrait des titres souverains à l'Union européenne.4410% ** L'Inde va vendre des obligations souveraines d'une valeur de 350 milliards de roupies ** La RBI va fixer les frais de souscription pour 350 milliards de roupies d'adjudication d'obligations souveraines ** La RBI va procéder à une prise en pension à taux variable de 14 jours pour 1,50 trillion de roupies (1$ = 83,7340 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction d'Eileen Soreng)