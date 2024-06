Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester largement inchangés dans les premiers échanges mercredi, les investisseurs continuant à se concentrer sur les flux étrangers avant l'inclusion de la dette indienne dans un indice mondial vendredi.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,95%-6,99%, après sa précédente clôture de 6,9858%, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

"Nous n'avons pas encore vu de flux importants dans le système et une fois que nous les verrons arriver, nous pourrions voir les rendements obligataires baisser car pour l'instant il n'y a pas d'autre déclencheur pour les obligations", a déclaré le négociant.

Les flux entrants d'obligations dans le cadre de l'itinéraire totalement accessible, qui sera inclus dans l'indice de dette des marchés émergents largement suivi par JPMorgan le 28 juin, ont augmenté pour atteindre plus de 10 milliards de dollars depuis l'annonce de l'inclusion en septembre.

Cela comprend plus d'un milliard de dollars d'achats en juin, l'accent étant mis sur l'allongement de la durée moyenne, puisque ces investisseurs ont principalement acheté des titres à échéance de 10 ans et plus.

Les investisseurs qui suivent l'indice sont optimistes à l'égard de l'Inde et avaient alloué 3,6 % de leurs avoirs aux obligations du pays à la fin du mois de mai, a déclaré Min Dai, responsable de la stratégie macro-asiatique chez Morgan Stanley, dans une note datant de la semaine dernière.

Yifei Ding, gestionnaire de portefeuille basé à Hong Kong chez le gestionnaire d'actifs mondial Invesco, par exemple, envisage de continuer à investir dans les obligations indiennes à cinq et dix ans en pariant sur une appréciation du capital et un faible impact de la volatilité mondiale.

Les banques étrangères ont également intensifié leurs achats d'obligations, en particulier celles à plus longue échéance, au cours des derniers jours.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans est resté collé à la barre des 4,25 %, les investisseurs attendant les données économiques et d'inflation prévues cette semaine pour évaluer si le récent affaiblissement de l'activité économique se poursuivra et pourrait conduire à un assouplissement des taux de la part de la Réserve Fédérale. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,2341%, le rendement à deux ans est de 4,7277% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 120 milliards de roupies (1,44 milliard de dollars) (1 dollar = 83,4340 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Janane Venkatraman ).