Les rendements des obligations d'État indiennes devraient rester inchangés dans les premiers échanges jeudi, alors que les opérateurs attendent une nouvelle émission de dette vendredi et l'annonce du budget fédéral mardi.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,95%-6,99%, après avoir clôturé à 6,9632% lors de la session précédente, a déclaré un trader d'une banque privée. Les marchés indiens étaient fermés mercredi en raison d'un jour férié local.

"Les achats des banques étrangères ont conduit les rendements à de nouveaux plus bas mardi, mais pour le rendement de référence, les niveaux de 6,95 % sont considérés comme une limite stricte pour l'instant, d'autant plus que nous avons de l'offre demain", a déclaré le trader.

New Delhi souhaite lever 310 milliards de roupies (3,71 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations, dont 200 milliards de roupies d'obligations de référence.

Le gouvernement fédéral annoncera son budget le 23 juillet, et l'accent sera mis sur l'objectif de déficit fiscal et le chiffre de l'emprunt brut pour l'année financière en cours.

L'Inde dispose d'une marge de manœuvre pour réduire l'emprunt brut du marché de 500 à 750 milliards de roupies grâce à un transfert d'excédent de la banque centrale supérieur aux estimations et à des recettes importantes, a déclaré Neeraj Gambhir, responsable de la trésorerie à l'Axis Bank.

Toutefois, selon un sondage Reuters, le gouvernement reste déterminé à maintenir les objectifs préélectoraux en matière d'emprunts et de dépenses, bien que le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, ait perdu sa majorité lors du scrutin national de cette année.

Les prévisions médianes du sondage fixent l'objectif de déficit budgétaire à 5,1 % du produit intérieur brut et l'emprunt brut à 14,13 trillions de roupies, soit exactement le même que le budget intérimaire annoncé en février.

Les rendements américains sont tombés à leur plus bas niveau depuis quatre mois mercredi, après que les hauts responsables de la Réserve fédérale ont fait état de progrès dans le rapprochement de l'inflation de leur objectif de 2 %, ouvrant la voie à une première baisse probable des taux d'intérêt en septembre.

La chute a été limitée par les paris croissants sur la victoire de Donald Trump à la présidentielle, les analystes estimant que cela pourrait conduire à une croissance plus forte, à une inflation plus élevée et à une augmentation de l'offre de dette.

INDICATEURS CLÉS :

** Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 0,3 % à 85,40 $ le baril, après avoir augmenté de 1,6 % au cours de la session précédente.

** Rendement du Trésor américain à dix ans à 4,1750%, rendement à deux ans à 4,4548%.

** La Reserve Bank of India va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 200 milliards de roupies (1 $ = 83,5870 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Varun H K)