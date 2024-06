Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être largement inchangés dans les premiers échanges mardi, les investisseurs continuant d'attendre de nouveaux déclencheurs tout en gardant un œil sur les flux entrants, les notes devant être incluses dans un indice mondial vendredi.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 6,95%-6,99%, après sa précédente clôture de 6,9741%, a déclaré un négociant d'un négociant principal.

"L'inclusion dans l'indice est le thème central de cette semaine et dès que le marché sentira des entrées massives, nous pourrions voir un nouveau bas dans le rendement de l'obligation de référence aujourd'hui ou plus tard dans la semaine", a déclaré le négociant.

Les flux d'investissement dans les obligations dites "totalement accessibles", qui seront incluses dans l'indice de dette des marchés émergents largement suivi par JPMorgan le 28 juin, ont atteint plus de 10 milliards de dollars depuis que l'inclusion a été annoncée en septembre.

Les investisseurs qui suivent l'indice sont optimistes à l'égard de l'Inde et avaient alloué 3,6 % de leurs avoirs aux obligations de ce pays à la fin du mois de mai. Les investisseurs se sont prépositionnés pour l'inclusion de l'indice dans une certaine mesure, a déclaré Min Dai, responsable de la stratégie macro-asiatique chez Morgan Stanley, dans une note vendredi.

Les banques étrangères ont également intensifié leurs achats d'obligations, en particulier celles à plus longue échéance, et le marché s'attend à des flux plus importants d'ici la fin de la semaine.

Le groupe de travail sur les taux de la Reserve Bank of India a encore divergé sur la nécessité de taux d'intérêt élevés pour maîtriser l'inflation, certains craignant que la croissance économique soit sacrifiée, selon les minutes de la réunion de politique générale de juin.

Selon IDFC First Bank, la RBI ne pourra réduire ses taux qu'en octobre, lorsque les risques d'inflation alimentaire et la politique de la Réserve fédérale seront plus clairs.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a continué à osciller autour de la barre des 4,25 %, les investisseurs attendant les données économiques et d'inflation prévues cette semaine pour évaluer si l'affaiblissement récent de l'activité économique se poursuivra. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,2341%, celui à deux ans de 4,7277% ** Neuf États vont lever 170,71 milliards de roupies (2,04 milliards de dollars) en vendant des obligations (1 dollar = 83,4900 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)