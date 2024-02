Les rendements des obligations d'État indiennes devraient être peu modifiés dans les premiers échanges de mardi, les opérateurs attendant de nouvelles offres de la part des États.

Les ventes aux enchères d'obligations d'État sont un facteur crucial pour guider l'appétit d'investissement du marché en l'absence de ventes de dette du gouvernement fédéral, qui ont pris fin le 16 février pour l'année fiscale en cours.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Inde devrait osciller entre 7,04% et 7,09%, après sa clôture précédente de 7,0642%, a déclaré un trader d'une banque privée.

"En l'absence d'autres éléments déclencheurs majeurs, les traders vérifieront les niveaux auxquels la dette de l'État sera vendue, car le montant est plus élevé et pourrait tester l'appétit des investisseurs", a déclaré le trader.

Les États indiens visent à lever 328,49 milliards de roupies (près de 4 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée, et même si le montant est inférieur à celui prévu, il est le plus élevé depuis la fin du mois de novembre.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que les emprunts des États au cours du trimestre soient largement inférieurs au calendrier, ce qui a été le cas au cours des derniers trimestres, à l'exception des mois d'octobre et de décembre.

Le calendrier indicatif pour janvier-mars implique que le mois de mars devra voir l'émission de plus de 2 000 milliards de roupies d'obligations d'État pour atteindre l'objectif, ce qui est peu probable, a déclaré Madhavi Arora, économiste en chef de la société de courtage Emkay Global.

Dans le même temps, les rendements des obligations du Trésor américain sont restés élevés alors que les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale s'estompaient, après que les commentaires des responsables de la Fed aient suggéré que la banque centrale américaine prendrait son temps pour réduire les taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME, les probabilités d'une réduction des taux en mai sont tombées à moins de 17 %, contre plus de 30 % la semaine dernière.

Les investisseurs nationaux ont également revu à la baisse les prévisions de réduction des taux de la Reserve Bank of India.

Un taux d'intérêt réel élevé en Inde pourrait empêcher les investissements privés de reprendre et empêcher le pays d'atteindre son véritable potentiel de croissance, a déclaré Jayant Varma, un membre externe du comité de politique monétaire, vendredi. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,2736%, le rendement à deux ans est de 4,6974% ** Douze Etats vont lever 328,49 milliards de roupies via la vente d'obligations (1$ = 82,8640 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Edition de Mrigank Dhaniwala)