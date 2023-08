Les rendements des obligations d'État indiennes ont augmenté lundi, suivant les pairs américains, tandis que l'attention s'est portée sur la demande lors d'une vente aux enchères de la dette de l'État plus tard dans la journée et sur les chiffres de l'inflation locale qui seront publiés après les heures de marché.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 était à 7,2122% à 10:05 a.m. IST, après avoir terminé la session précédente à 7,2021%.

Les rendements pourraient se situer dans une fourchette à court terme, mais avec une plus grande volatilité, et s'inspirer des données à venir dans un contexte d'incertitudes macroéconomiques et de la possibilité que l'inflation reste élevée, a déclaré Mahendra Jajoo, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe chez Mirae Investment Managers India.

Les rendements américains ont augmenté vendredi après que l'inflation des prix à la production a été plus élevée que prévu. Les opérateurs craignent que la résurgence des pressions sur les prix n'augmente les chances que la Réserve fédérale doive continuer à relever ses taux.

Les rendements américains à 10 ans ont augmenté de 8 points de base, et étaient en dernier lieu à 4,1679%.

Plus tard dans la journée, neuf États indiens souhaitent lever 132 milliards de roupies (1,59 milliard de dollars) par le biais de la vente d'obligations.

Les participants au marché attendront également les données sur l'inflation domestique, attendues à 17h30 IST. L'inflation de détail en Inde s'est probablement accélérée à 6,40 % en juillet en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, selon un sondage Reuters.

La Reserve Bank of India (RBI) a relevé ses prévisions d'inflation pour le trimestre et l'année financière jeudi, et a maintenu son taux directeur à 6,50 % pour la troisième réunion consécutive.

Le rendement de référence devrait évoluer dans une fourchette étroite au cours de la journée, les traders ne construisant pas de positions lourdes dans une semaine tronquée. Les marchés indiens à revenu fixe seront fermés mardi et mercredi en raison des congés locaux. (1 $ = 82,9760 roupies indiennes) (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Varun H K)