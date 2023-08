Les rendements des emprunts d'État indiens devraient être orientés à la baisse en début de séance jeudi, alors que les emprunts américains ont fortement baissé après la publication de données économiques médiocres, même si les opérateurs attendent les minutes de la dernière politique de la Reserve Bank of India (RBI), prévues plus tard dans la journée.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,17%-7,22% après avoir terminé la séance précédente à 7,1927%, a déclaré un négociant d'une grande maison de courtage.

"Les obligations locales ont déjà connu une tendance haussière depuis les deux dernières sessions, et avec des rendements américains confortablement en dessous des niveaux menaçants, il devrait y avoir un peu plus d'achats de suivi aujourd'hui", a déclaré le négociant.

Les rendements américains ont chuté, le rendement à 10 ans passant sous la barre cruciale des 4,20 %. Il a atteint 4,3660 % mardi, son plus haut niveau depuis novembre 2007.

Les rendements ont baissé après que la faiblesse de l'activité économique aux États-Unis et en Europe ait signalé une désinflation mondiale. L'activité commerciale américaine s'est approchée du point de stagnation en août, la croissance étant la plus faible depuis février.

S&P Global a déclaré que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à 50,4 en août, contre 52 en juillet, soit la plus forte baisse depuis novembre 2022, et qu'il est légèrement supérieur au seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction.

Les opérateurs de contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient plus de 100 points de base (pb) de réduction des taux d'ici la fin de l'année 2024. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 140 points de base enregistrés quelques semaines plus tôt, mais en hausse par rapport aux attentes inférieures à 100 points de base formulées plus tôt dans la semaine.

L'écart entre les rendements des obligations d'État indiennes et américaines devrait augmenter après être passé sous la barre des 300 points de base pour la première fois en 14 ans.

Entre-temps, les minutes de la politique de la RBI donneront un aperçu de la réflexion de la banque centrale sur la trajectoire de l'inflation. Elle a maintenu le statu quo sur les taux d'intérêt lors de la réunion, mais a revu à la hausse ses prévisions d'inflation pour le trimestre et l'année fiscale. INDICATEURS CLÉS : ** Brent en baisse de 0,41 % à 82,90 $ le baril, après avoir baissé de 1 % lors de la séance précédente ** Rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,1942 %, rendement à deux ans à 4,9753 % (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Janane Venkatraman)