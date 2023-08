Les rendements des obligations d'État indiennes devraient augmenter fortement en début de séance jeudi, suivant les pairs américains, tandis que l'inflation locale a fait le plus grand bond en 15 mois.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,23-7,27% après avoir terminé la séance précédente à 7,2034%, a déclaré un trader d'une banque de premier plan. Les marchés indiens à revenu fixe étaient fermés mardi et mercredi.

"Nous nous attendons à une ouverture en dents de scie en termes de rendements, car les marchés indiens vont réagir à tous les développements négatifs des deux derniers jours", a déclaré le négociant. "Le plus intéressant serait de voir si le niveau critique de 7,25-7,26% sur l'indice de référence se maintient tout au long de la journée.

Les rendements américains ont continué à augmenter, et le mouvement a été stimulé par les minutes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale qui ont montré que les fonctionnaires étaient divisés sur la nécessité d'augmenter les taux d'intérêt, bien que la plupart des décideurs politiques aient continué à donner la priorité à la lutte contre l'inflation.

La Fed a relevé ses taux de 25 points de base en juillet pour les porter dans la fourchette de 5,25 % à 5,50 %, la probabilité d'une nouvelle hausse en septembre étant désormais de l'ordre de 14 %.

Même si le marché ne s'attend pas à une nouvelle hausse, le consensus indique que les taux resteront élevés plus longtemps, ce qui entraînera une hausse soutenue des rendements américains. Le rendement à 10 ans a atteint 4,2880 %, son niveau le plus élevé depuis près de 10 mois, tandis que le rendement à 2 ans oscillait autour de la barre des 5 %.

Dans notre pays, l'inflation des prix de détail a atteint en juillet son plus haut niveau depuis 15 mois, les prix des légumes et des céréales ayant grimpé en flèche, dépassant toutes les attentes du marché. L'inflation a atteint 7,44 % en juillet, contre 4,87 % le mois précédent. Un sondage Reuters réalisé auprès de 53 économistes prévoyait un taux de 6,40 %.

Le chiffre de juillet est le plus élevé depuis avril 2022 et a dépassé la limite supérieure de la fourchette d'inflation de la banque centrale de 2 % à 6 % pour la première fois en cinq mois, ce qui pourrait inciter la banque à se montrer plus optimiste. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans est de 4,1796 %, le rendement à deux ans est de 5,0013 % ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor d'une valeur de 240 milliards de roupies (2,89 milliards de dollars) (1 $ = 83,1803 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Dhanya Ann Thoppil).