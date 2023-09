Les rendements des emprunts d'État indiens devraient rester inchangés en début de séance ce mardi, avec une tendance à la hausse plus tard dans la journée, alors que la contrepartie américaine à 10 ans a dépassé la barre cruciale des 4,20 %.

Le rendement de l'obligation de référence 7,26% 2033 devrait se situer dans la fourchette 7,20-7,24% après avoir terminé la séance précédente à 7,2047%, a déclaré un trader d'une banque privée. Le rendement a enregistré lundi sa plus forte hausse en une seule séance depuis près de trois semaines.

"Les haussiers ont pris le pas sur les baissiers pour le moment, car les rendements américains ont recommencé à augmenter, tandis que les inquiétudes concernant l'inflation et les liquidités continuent de préoccuper les investisseurs", a déclaré le trader.

Les rendements américains à 10 ans ont repris dans les heures asiatiques après un jour férié lundi et étaient au-dessus de la barre des 4,20 %. Les rendements ont augmenté après que le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août a montré que la plus grande économie du monde a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier.

Toutefois, les probabilités d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dans le courant du mois ont diminué, tombant à environ 7 %.

Dans leur pays, les opérateurs attendent l'évolution de la situation des liquidités avant que la Reserve Bank of India (RBI) ne réexamine sa décision d'imposer aux banques un ratio de réserve de trésorerie supplémentaire, ce qui devrait être fait d'ici le 8 septembre.

Les opérateurs gardent également un œil sur la trajectoire de l'inflation et s'attendent à une nouvelle hausse en août après que l'inflation de détail du pays ait atteint un sommet de 15 mois de 7,44 % en juillet, contre 4,87 % en juin.

Nomura s'attend à ce que l'inflation globale converge avec l'inflation de base autour de 4,5 % à moyen terme, tout en s'attendant à ce que la croissance soit décevante et à ce que les taux d'intérêt réels semblent restrictifs sur une base d'un an. Elle s'attend à une réduction de 100 points de base du taux des prises en pension en 2024.

Pendant ce temps, les états indiens devraient lever 157 milliards de roupies (1,90 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations plus tard dans la journée, et New Delhi cherchera à lever 330 milliards de roupies par le biais d'une vente de dette vendredi. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans est de 4,2083%, celui des obligations à 2 ans de 4,8973% ** Douze Etats vont lever 157 milliards de roupies par le biais d'une vente d'obligations (1$ = 82,7450 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia Rédaction d'Eileen Soreng)