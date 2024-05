Les rendements des obligations d'État indiennes devraient baisser en début de séance mercredi, suivant la baisse des rendements des obligations du Trésor après les commentaires pessimistes du directeur de la Réserve fédérale sur l'économie, alors même que les marchés attendent les données sur l'inflation de détail aux États-Unis.

Le rendement de référence à 10 ans devrait évoluer dans une fourchette de 7,09%-7,14%, après sa clôture précédente de 7,1067%, a déclaré un trader d'une banque d'État.

"Il pourrait y avoir un certain biais haussier aujourd'hui, capturant les mouvements récents des bons du Trésor, mais il serait difficile pour le benchmark de briser significativement les niveaux de 7,09%-7,10% jusqu'à ce que l'inflation soit claire", a déclaré le trader.

Les rendements américains ont baissé mardi et sont restés plus bas dans les heures de négociation asiatiques mercredi après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait donné une évaluation positive de la situation de l'économie américaine, avec une perspective de croissance supérieure à la tendance et une confiance dans la baisse de l'inflation.

Le rendement à 10 ans était proche de son niveau le plus bas en cinq semaines et l'écart avec le rendement à deux ans s'est élargi à environ 40 points de base.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation de base, très surveillée, augmente de 0,3 % en avril, contre 0,4 % en mars, pour un gain annuel de 3,6 %, contre 3,8 %.

En début de semaine, l'inflation de détail indienne du mois d'avril a été conforme aux estimations et n'a pas provoqué de mouvements majeurs sur le marché.

Les traders attendent également la réponse du deuxième rachat d'obligations du gouvernement en deux semaines, qui vise à acheter des obligations d'une valeur de 600 milliards de roupies (7,19 milliards de dollars) jeudi.

Cette opération sera suivie d'une nouvelle adjudication de dette d'une valeur de 310 milliards de roupies, dont 200 milliards de roupies d'obligations à 7,10 % en 2034, qui remplaceront bientôt l'obligation de référence existante.

"Après une première moitié de semaine lente, nous sommes prêts pour une certaine action dans la seconde moitié et les niveaux actuels pourraient être cassés", a ajouté un autre trader. INDICATEURS CLÉS : ** Le rendement du Trésor américain à dix ans est de 4,4447%, le rendement à deux ans est de 4,8252% ** La RBI va vendre aux enchères des bons du Trésor pour une valeur de 270 milliards de roupies (1$ = 83,5030 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)