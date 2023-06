Les participants au marché des obligations d'État indiennes attendront la demande des investisseurs ainsi que les coupures lors de l'adjudication hebdomadaire de la dette pour évaluer la direction à prendre, alors que les rendements sont restés largement inchangés vendredi.

Les rendements obligataires ont augmenté jeudi après que la politique monétaire de la Reserve Bank of India (RBI) sur l'inflation ait atténué le sentiment.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans 7,26% 2033 était à 7,0213% après avoir clôturé à 7,0224% lors de la session précédente. Le rendement de l'obligation à 10 ans a enregistré sa plus forte hausse en une seule séance en quatre mois jeudi.

New Delhi souhaite lever 390 milliards de roupies (4,73 milliards de dollars) par la vente d'obligations plus tard dans la journée. L'adjudication comprend une obligation liquide à 14 ans et une nouvelle obligation à 40 ans.

"Comme prévu, les rendements sont stables avant la vente de la dette, et si les achats des banques publiques n'avaient pas été aussi importants, nous aurions progressé", a déclaré un trader d'un négociant primaire.

Les banques publiques ont acheté des obligations d'une valeur nette de plus d'un milliard de dollars jeudi, leur plus gros achat en une seule session depuis que la RBI a procédé à une hausse surprise des taux le 4 mai 2022, selon les données.

La banque centrale a maintenu le taux directeur et la position inchangés, mais le gouverneur Shaktikanta Das a déclaré que la RBI devait se rapprocher de l'objectif principal d'une inflation de 4 % et qu'elle ferait "tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les attentes d'inflation à long terme restent fermement ancrées".

La RBI s'attend à ce que l'inflation atteigne en moyenne 5,1 % au cours de l'exercice en cours. Les analystes, cependant, ne voient pas l'inflation baisser durablement à 4 % à court terme, bien qu'elle ait atteint son niveau le plus bas en 18 mois, à savoir 4,70 %, en avril.

Les taux de swap indexés à un jour ont également augmenté, les opérateurs repoussant la possibilité d'une réduction des taux à 2024.

Pendant ce temps, le rendement américain à 10 ans a légèrement diminué après que les données aient montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté, suggérant que le marché du travail se refroidit, et a augmenté les chances d'une pause dans les taux par la Réserve fédérale la semaine prochaine à 75 %. (1 $ = 82,4550 roupies indiennes) (Reportage de Dharamraj Dhutia ; Rédaction de Sohini Goswami)