OCIM finalise une facilité de financement de 2,5 millions de dollars US avec Inca One

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 17 mars 2021) - OCIM Precious Metals SA ("OCIM") est heureux d'annoncer la signature d'une facilité de financement de 2,5 millions de dollars US avec Inca One Gold Corp. (TSXV: IO) (OTC Pink: INCAF) (FSE: SU92) ("Inca One").







Image 1



L'image ci-dessus n'affiche pas? Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour le voir:

https://orders.newsfilecorp.com/files/7495/77574_

Cotée à la Bourse de Toronto, Inca One opère deux unités de traitement de minerai d'or situées au Pérou et dûment habilitées par les autorités locales : Chala One et Kori One. Acteur exemplaire en matière de responsabilité sociale et de bonnes pratiques environnementales, Inca One s'approvisionne auprès de petits producteurs artisanaux et revend sa production de barres dorées à des entreprises de raffinage européennes.

Dans le cadre de cet accord, OCIM met à la disposition d'Inca One une première tranche de financement garantie et remboursable en onces d'or à hauteur de 2,5 millions de dollars US. Un financement ultérieur de 6 millions de dollars US sera ensuite discuté avec Inca One, après remboursement de la première tranche.

Ce financement permettra à Inca One d'accroître son approvisionnement en minerai auprès de petits producteurs locaux et d'étendre l'utilisation de ses unités de traitement à 100% de leur capacité, contre près de 30% auparavant. Cette proposition sur-mesure permet également à Inca One d'accéder à des conditions de financement à la fois non dilutives et plus adaptée à son modèle économique qu'un financement bancaire classique.

"Nous sommes heureux de permettre à Inca One d'étendre ses capacités de traitement et ainsi, de participer à l'intégration d'un plus grand nombre de petits mineurs locaux dans l'économie formelle. Cette intégration apparaît aujourd'hui comme une condition plus que jamais nécessaire pour accélérer la transformation du secteur aurifère péruvien en une industrie encore plus inclusive et responsable ", explique Laurent Mathiot, président d'OCIM.

A PROPOS D'INCA ONE

Coté à la Bourse de Toronto, Inca One Gold Corp opère deux unités de traitement de minerai d'or situées au Pérou et dûment habilitées par les autorités locales. La société a produit près de 25.000 onces d'or en 2019 et généré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de dollars au cours des cinq dernières années. Aujourd'hui à sa sixième année de production, Inca One, est dirigé par une équipe managériale expérimentée, qui lui a permis de devenir un acteur incontournable et reconnu auprès des acteurs familiaux et artisanaux du secteur minier formel au Pérou. Le Pérou est le sixième pays producteur d'or au monde et son secteur artisanal est estimé par les autorités à plusieurs milliards de dollars chaque année. Inca One a une capacité de traitement combinée de 450 tonnes par jour à travers ses deux unités intégrées, Chala One et Kori One, et vise une quatrième année consécutive de croissance de sa production et de son chiffre d'affaires.

En savoir plus sur Inca One: www.incaone.com.

A PROPOS D'OCIM

Le groupe OCIM a une longue expérience de la gestion et du financement d'actifs tangibles. Fondé à Paris en 1961, OCIM est dirigé par un membre de la troisième génération de la famille fondatrice. En dehors de son activité immobilière historique, OCIM s'est diversifié dans d'autres actifs considérés comme stratégiques, notamment les métaux précieux monétaires comme l'or et l'argent, en exerçant une double activité complémentaire de négociant et de financier. En qualité de négociant, OCIM achète et vends tout au long de la chaine de valeur des actifs concernés, des producteurs aux utilisateurs finaux. En qualité de financier, OCIM finance les opérations de la chaine de valeur, par des prises de participations au capital, de la dette et des investissements alternatifs innovants.

En savoir plus sur OCIM : www.ocim.eu

CONTACT



Miranda J.Werstiük

+1 647 299 1778

miranda.werstiuk@ocim.eu

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/77574