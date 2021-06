OCIM finance la rénovation par VanGold du site El Cubo à Guanajuato au Mexique à hauteur de 7,5 millions de dollars US

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 2 juin 2021) - Ocim Precious Metals SA ("OCIM") est heureux d'annoncer la signature d'un financement alternatif par prépaiement d'or et d'argent à hauteur de 7,5 millions de dollars US auprès de VanGold Mining (TSXV: VGLD) (OTCQX: VGLDF) (« VanGold »).

Cotée à la Bourse de Toronto, VanGold est spécialisé dans la réactivation de mines historiques situées dans la région de Guanajuato, dans le centre du Mexique. La société, qui s'apprête à remettre en production le site de El Pinguico au quatrième trimestre 2021, a signé un accord définitif visant à acquérir auprès de la société Endeavour Silver Corp (« Endeavour ») le complexe de El Cubo, un site actif depuis le 17ème siècle composé d'une mine d'or et d'argent et d'une unité de traitement de minerai, toutes deux situées à seulement 8 kilomètres de El Pinguico.

OCIM a apporté à VanGold un financement alternatif non dilutif sous la forme d'un prêt par prépaiement d'or et d'argent à hauteur de 7,5 millions de dollars US. Le prêt a une échéance de 18 mois comprenant une période de grâce de 6 mois et sera remboursé au cours des 12 mois suivants sous la forme de la livraison mensuelle d'une quantité d'onces d'or et d'argent fixée à l'avance. Cette quantité sera déterminée en appliquant une décote par rapport aux prix spots constatés en date du prélèvement des fonds par VanGold, dans les 90 jours suivant la signature de l'accord.

Dans le cadre d'une première phase de rénovation, VanGold relancera l'unité de traitement de El Cubo à près de 750 tonnes par jour avec le minerai issu de sa mine de El Pinguico, pendant que le reste du site sera préparé pour reprendre son activité. Cette acquisition, qualifiée de transformationnelle par le directeur de VanGold, Daniel J. Oliver, vise à générer de fortes synergies entre les deux sites situés à proximité et à créer un nouvel acteur majeur de la production de métaux précieux dans la région historique de Guanajuato.

« Par cette opération, nous sommes fiers de participer à la revalorisation du filon emblématique de la « Veta Madre », cette veine d'argent découverte en 1540 à Guanajuato, qui a permis au Mexique de contribuer à hauteur de 20% de la production mondiale d'argent au dix-huitième siècle », explique Laurent Mathiot, président d'OCIM.

A PROPOS DE VANGOLD

VanGold Mining est une société d'exploration et de développement engagée dans la réactivation de mines d'or et d'argent anciennement actives près de la ville de Guanajuato, au Mexique. Ses projets El Cubo and El Pinguico sont d'anciens sites de production d'or et d'argent situés à 7 kilomètres de la ville. VanGold Mining se concentre sur la rénovation de l'unité de traitement d'El Cubo et sur le redémarrage de la production des sites d'El Cubo et de El Pinguico ainsi que sur la délimitation de ressources additionnelles disponibles d'or et d'argent à travers des forages en sous-sol et en surface de ce site minier vieux de 480 ans.

Pour en savoir plus sur VanGold Mining : www.vangoldmining.com

A PROPOS D'OCIM

Le groupe OCIM a une longue expérience de la gestion et du financement d'actifs tangibles. Fondé à Paris en 1961, OCIM est dirigé par un membre de la troisième génération de la famille fondatrice. En dehors de son activité immobilière historique, OCIM s'est diversifié dans d'autres actifs considérés comme stratégiques, notamment les métaux précieux monétaires comme l'or et l'argent, en exerçant une double activité complémentaire de négociant et de financier. En qualité de négociant, OCIM achète et vends tout au long de la chaine de valeur des actifs concernés, des producteurs aux utilisateurs finaux. En qualité de financier, OCIM finance les opérations de la chaine de valeur, par des prises de participations au capital, de la dette et des investissements alternatifs innovants.

Pour en savoir plus sur OCIM : www.ocim.eu

