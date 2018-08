Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’approche d’intégration ESG ( Environnement, Social et Gouvernance) développée par ODDO BHF Asset Management est désormais étendue aux portefeuilles crédit euro investment grade. « Le fonds luxembourgeois ODDO BHF Euro Corporate Bond est le premier fonds obligataire à incorporer les critères ESG dans son processus d’investissement », explique le spécialiste de la gestion d’actifs.Jusqu'à présent, l'intégration ESG ne concernait que les stratégies actions. Au total, ODDO BHF AM gère près de 7.5 milliards d'euros d'actifs intégrant les critères ESG soit 12% des encours totaux sous gestion.Pour les portefeuilles crédit euro investment grade, le processus ESG commence par l'identification et l'exclusion des émetteurs ayant des risques ESG très élevés.Dans un second temps, l'analyse ESG complète l'analyse crédit fondamentale préparant le terrain pour la construction du portefeuille. Alors que la note ESG des actions a des implications sur leur valorisation, la note ESG d'un émetteur obligataire a un impact sur le poids de cet émetteur dans le portefeuille. Dans les deux cas, la gestion du fonds vise à limiter les risques ESG spécifiques et à contribuer à l'atteinte des objectifs de durabilité.