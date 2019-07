ODDO BHF AM intègre les critères ESG dans sa gestion obligations convertibles Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ODDO BHF Asset Management étend l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à son fonds ODDO BHF European Convertibles Moderate. Après avoir mis en place l’intégration des critères ESG depuis 2010 dans ses portefeuilles actions Europe puis dans ses fonds d’obligations Investment Grade, le gestionnaire d'actifs continue ainsi d’élargir la couverture ESG de son univers d’investissement.Dans le cas de ODDO BHF European Convertibles Moderate, l'évaluation des critères ESG influence aussi la structure du portefeuille en limitant l'exposition aux émetteurs ayant les scores ESG les plus faibles. Le gérant s'assure d'un niveau ESG minimum global du portefeuille, approche qui est, selon lui, unique dans son niveau d'exigence pour cette classe d'actifs." L'inclusion des aspects ESG dans notre stratégie vise à améliorer la qualité du portefeuille sur le long terme. Ce n'est pas un hasard si les derniers défauts sur le marché des convertibles, comme ceux de Folli-Follie et Nyrstar (sur lesquels nous n'étions pas exposés), ont concerné des entreprises qui rencontraient de graves problèmes de gouvernance ", ajoute Olivier Becker, Responsable de la gestion Convertibles et Fonds datés chez ODDO BHF AM. " L'intégration de critères ESG exigeants dans notre processus d'investissement a pour objectif d'améliorer le profil de rendement/risque du fonds. Cela pourrait se refléter dans des performances encore plus robustes à l'avenir. "