ODDO BHF AM lance ODDO BHF Green Planet,

Le fonds est composé d'environ 40 titres identifiés par des algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA), filtrés ensuite par un modèle quantitatif multifactoriel propriétaire et enfin analysés par l'équipe de gestion.



Ce fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et privés.





ODDO BHF Asset Management lance ODDO BHF Green Planet, premier fonds actions thématique investi dans des entreprises mondiales ayant un impact positif sur la transition écologique. Il est piloté par une équipe de 5 personnes composée à la fois de gérants- analystes et de spécialistes des algorithmes. Nicolas Jacob et Baptiste Lemaire sont les deux gérants du fonds.

Le fonds est composé d'environ 40 titres identifiés par des algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA), filtrés ensuite par un modèle quantitatif multifactoriel propriétaire et enfin analysés par l'équipe de gestion.

Ce fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et privés.