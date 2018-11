Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans son dernier Monthly Investment Brief, ODDO BHF AM juge que le marché actions pourrait encore consolider. Le gestionnaire d’actifs juge important de prendre conscience que la normalisation des politiques des banques centrales ne fait que commencer. « Le marché a besoin de s’ajuster, de trouver des nouveaux repères et peut être de consolider encore un peu », ajoute-t-il.S'agissant de la macro-économie, ODDO BHF AM s'attend à ce que la révision à la baisse des anticipations au niveau global se poursuive.Il considère par ailleurs qu'il impossible aujourd'hui de compter uniquement sur des valorisations redevenues raisonnables dans les marchés développés, voire attrayantes dans les marchés émergents, tant que le nuage des risques ne se sera pas un peu dissipé. Parmi ceux-ci, il il cite les inquiétudes sur la croissance chinoise, le pics des profits aux Etats-Unis, les impacts de la guerre commerciale et les risques européens.En outre, les flux sortants sont significatifs sur les classes d'actifs risqués et notamment sur les actions " small caps " où les prises de profit ont été les plus marquées.Pour autant, tout n'est pas aussi noir que les marchés le laissent penser.Au niveau macroéconomique, le mini choc pétrolier des 6 derniers mois est aujourd'hui effacé redonnant une partie de leur pouvoir d'achat perdu aux consommateurs des pays importateurs de pétrole." Le spectre de la récession n'est toujours pas devant nous. Il faut donc garder son calme et essayer de tirer parti d'opportunités liées à ce nouvel environnement ", conclut le gestionnaire d'actifs.