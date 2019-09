ODDO BHF AM modifie son organisation commerciale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ODDO BHF AM fait évoluer son organisation commerciale sur les marchés hors Allemagne et Autriche. Les efforts de vente seront menés par une double direction : Philippe Vantrimpont est nommé Responsable des ventes en France, en Belgique, au Luxembourg et dans les pays nordiques. Bertrand Levavasseur est nommé Responsable des ventes en Suisse, en Italie, en Espagne et au Moyen-Orient. Il est également en charge des grands comptes et desconsultants globaux.Par ailleurs, Bertrand Sance, Managing Director, reste en charge du développement de la clientèle des CGPI en France et en Belgique.Ces deux nominations complètent l'organigramme actuel, dans lequel Selina Piening est Responsable de la distribution en Allemagne et en Autriche, tandis que les Dr. Norbert Becker et Dr. Stefan Steurer dirigent ensemble l'activité institutionnelle sur ces deux marchés.Tous les Responsables des ventes participent au Global Management Committee et rapportent à Nicolas Chaput, Global CEO & co-CIO de ODDO BHF Asset Management.