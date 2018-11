ODDO BHF AM nomme un Responsable de la dette privée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avec la nomination de Markus Geiger en tant que Responsable de la dette privée le1er novembre 2018, Oddo BHF AM confirme sa détermination à développer uneplateforme de dette privée. Basé à Francfort, il s'appuiera sur une équipe d’investissementexpérimentée de 5 spécialistes forts d’un historique de performance éprouvé dans la structuration de plus de 50 opérations de rachat et d’acquisition d’entreprises au sein del’univers du Mittelstand.Markus Geiger dirigeait auparavant la région D/A/CH à Francfort, au sein de Kartesia Advisor, spécialiste européen du financement des petites et moyennes entreprises.