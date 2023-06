ODDO BHF envisage un repositionnement très progressif sur les smallcaps européennes

" Notre scénario macro-économique valide un repositionnement très progressif sur les smallcaps européennes ", explique Laurent Denize, Co-directeur des investissements chez ODDO BHF dans le Monthly Investment Brief du mois de juin. Le gestionnaire d'actifs pense que le resserrement des conditions de crédit dans la zone euro a déjà été pris en compte, ce qui réduit le risque de surprise pour les investisseurs en cas de récession potentielle dans la zone euro. Il fait par ailleurs remarquer que nous nous approchons des taux terminaux des Banques centrales.



Pour Laurent Denize, " une stabilisation des conditions financières pourraient stimuler la performance des petites capitalisations ".



De plus, ODDO BHF observe une amélioration des conditions de marché pour les petites capitalisations européennes, avec une liquidité bancaire moins tendue en Europe qu'aux Etats-Unis.



Enfin, poursuit le gestionnaire d'actifs, dans un contexte où la croissance organique devient plus difficile à générer, les entreprises rechercheront cette croissance via des opérations externes. Le co-directeur des investissements cite les opérations sur Rovio, Dechra ou Majorel, qui se négocient en moyenne avec une prime de 30% à 50% par rapport au cours de clôture. Il explique que les acteurs stratégiques tirent parti d'une valorisation particulièrement attractive et d'un effet relutif quasi immédiat sur leurs bénéfices.