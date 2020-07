ODDO BHF étudie un rapprochement avec la banque suisse, Landolt & Cie SA

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Déjà présent en Suisse après l’acquisition de la BHF Bank, le Groupe ODDO BHF décide d’y renforcer sa présence en étudiant le rapprochement avec la banque Landolt & Cie SA et en créant un partenariat avec Pierre Landolt et Thierry Lombard et leurs équipes. Pierre Landolt et Thierry Lombard deviendraient à ce titre actionnaires du groupe ODDO BHF et redeviennent administrateurs de Landolt & Cie SA.Fondée en 1780 à Lausanne, Landolt & Cie SA est un acteur de référence en Suisse en matière de gestion d'actifs et de patrimoine, et de conseil à ses clients et aux familles. Depuis plus de deux siècles, une clientèle fortunée et essentiellement locale (près de 75% de la clientèle est résidente en Suisse) confie à Landolt & Cie SA son patrimoine.L'institution, historiquement basée à Lausanne et Genève et qui compte également une succursale à Zurich, assure aujourd'hui la gestion de plus de 3 milliards de francs suisses d'actifs. " Landolt & Cie SA compte 70 collaborateurs passionnés, animés par une forte culture familiale et entrepreneuriale, très proche de celle du Groupe ODDO BHF, déjà implanté en Suisse, principalement à Zurich, depuis le rachat de la BHF Bank en 2016 " souligne le groupe financier franco-allemand." En mariant deux institutions complémentaires connaissant l'une la Suisse Romande et l'autre la Suisse alémanique, ce rapprochement, sous réserve des approbations par les autorités de tutelle respectives, permettra aux clients de bénéficier d'expertises et connaissances enrichies et d'élargir la gamme de services qui leur seront proposés, en accordant à l'investissement responsable, durable et éthique, une place centrale ", explique ODDO BHF.