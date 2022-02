ODDO BHF poursuit son développement sur les actifs privés (Private Assets) avec le recrutement de Richard Clarke-Jervoise comme Managing Director, Private Equity. Il aura pour mission d’accompagner la forte croissance de la plateforme ODDO BHF Private Assets et de lancer une nouvelle activité de Venture Capital avec la création d’un nouveau fonds dédié à l’investissement primaire et secondaire dans les meilleurs fonds VC européens et internationaux.



L'arrivée de Richard Clarke-Jervoise en tant que Managing Director vient consolider une équipe de 30 personnes. L'équipe a été fortement renforcée en 2021 avec le recrutement de quatre experts (deux associates et deux analystes), et la promotion de Jérémie Magne en tant que Managing Director.



D'origine franco-britannique, Richard Clarke-Jervoise a plus de 20 ans d'expertise dans le capital-investissement. Il a commencé sa carrière chez Barclays Capital à Paris où il a travaillé au sein de l'équipe Investment banking pour le secteur des médias et des télécoms. Après avoir co-dirigé l'activité de fonds de fonds de Groupama, il a piloté le programme de Stonehage Fleming, un family office de 55 milliards de dollars basé à Londres, puis fut responsable du capital-investissement de BNP Paribas Wealth Management. Il est également membre du LP Council d'Invest Europe, l'association représentant les secteurs européens du capital-investissement, du capital-risque et des infrastructures.