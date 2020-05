OFAC Office fédéral de l'aviation : L'OFAC autorise la ville de Lugano à exploiter l'aéroport de Lugano-Agno

Berne, 29.05.2020 - À partir du 1er juin 2020, l'aérodrome de Lugano-Agno sera directement exploité par la ville de Lugano, titulaire de la concession de l'installation. Cette nouvelle situation implique une série de changements sur les plans juridiques, organisationnels et opérationnels qui ont été approuvés par l'OFAC le 29 mai.

Pour cause de cessation prochaine des activités de Lugano Airport SA, la ville de Lugano, titulaire de la concession de l'installation, a récemment décidé de reprendre à son compte l'exploitation de l'aérodrome de Lugano-Agno à partir du 1e juin 2020. Cette nouvelle donne entraîne certains changements de nature juridique, opérationnelle et organisationnelle qui exigent l'approbation de l'autorité de surveillance. Après examen de la documentation qui lui a été soumise, l'OFAC a donné son aval à la poursuite de l'activité de l'aéroport.

L'OFAC a notamment approuvé le règlement d'exploitation, qui a été adapté en conséquence. De même, le manuel d'aérodrome et le système de gestion, qui définissent et documentent les responsabilités et procédures au sein de l'organisation, ont été déclarés conformes aux exigences réglementaires et approuvés. L'OFAC s'est en outre assuré que les personnes appelées à occuper des fonctions-clés dans le nouvel organigramme possèdent les compétences et l'expérience requises par la législation en vigueur.

En vertu de l'approbation de l'OFAC, l'aéroport pourra maintenir son activité et, moyennant certains aménagements sur le plan de l'organisation, pourra continuer à accueillir la même catégorie d'aéronefs que par le passé. Enfin, prochainement l'OFAC va procéder à l'audit destiné à vérifier que l'aérodrome remplit toutes les exigences requises pour décrocher la certification AESA.

