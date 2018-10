OFI AM : arrivée d'une Responsable Commerciale CGPI

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Agnieszka Miloud vient renforcer la direction du développement Tiers Distribution du Groupe OFI en qualité de Responsable Commerciale CGPI sous la responsabilité de Mathieu Caillier. Sa mission s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe OFI auprès de la clientèle individuelle.Âgée de 41 ans, elle a débuté sa carrière en 2004 dans l'immobilier de défiscalisation au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, puis chez un opérateur national CEDIF spécialisé dans les Monuments Historiques, Malraux, Déficit Foncier où elle est en charge de la commercialisation de l'immobilier physique pendant plus de 8 ans. Agnieszka Miloud rejoint ensuite Novaxia AM en janvier 2015 où elle est en charge du développement et occupera le poste de directrice des partenariats, notamment auprès des réseaux CGPI, banques et assureurs.