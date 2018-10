OFI AM décrit un Bloody October

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Statistiquement parlant, octobre est souvent le plus mauvais mois de l'année au niveau de la bourse. Avec une baisse de -8,8% pour l'indice S&P 500, alors que le mois n'est pas encore terminé, octobre 2018 pourrait rester dans les annales comme un des pires, commente Karamo Kabo, directeur des études économiques chez OFI AM. Il faut dire que les sources d'inquiétude n'ont pas manqué.En effet, en dépit de la publication d'un PIB américain solide (+3,5% en rythme annualisé, au-dessus d'une anticipation de 3,3% par le consensus), les investisseurs ont préféré alléger leurs positions en actifs risqués partout à travers la planète.Tout d'abord, suite à la mise en place de tarifs douaniers par l'Administration Trump, le ralentissement de la Chine (à 6,5% en rythme annuel, au plus bas en deux ans) fait craindre des répercussions négatives sur la croissance mondiale. Cela s'est notamment traduit par des profit warning en série de poids lourds comme Caterpillar, 3M, Texas Instruments ou AMD, tous fortement sanctionnés.Ce manque de visibilité sur le cycle a aussi contraint plusieurs entreprises à adopter un discours prudent, notamment dans le secteur des équipementiers automobiles.Ensuite, la tension autour de l'Italie n'est pas retombée. Comme il fallait s'y attendre, la Commission européenne a rejeté le projet de budget du gouvernement italien. Cette déviation budgétaire par rapport à la trajectoire attendue (-2,4% du PIB au lieu de -0,8%) a conduit l'agence de notation Standard & Poor's à abaisser la perspective de la note de l'Italie de stable à négative, sans pour autant dégrader la note elle-même (à BBB/A-2), contrairement à Moody's il y a une semaine.Enfin, l'issue incertaine sur les négociations autour du Brexit a également pesé.Dans ces conditions, la baisse s'est poursuivie sur la semaine. La hausse de la volatilité (+5,41 points de pourcentage, à 24,2% pour l'indice VIX) s'est accompagnée d'un délestage généralisé sur les indices boursiers.Les valeurs américaines ont particulièrement souffert (-3,9% pour le S&P 500, à 2 659 points ; -3% pour le Dow Jones, à 24 688 points), effaçant tous leurs gains accumulés en 2018.Les places américaines ont entraîné dans leur chute les indices européens (-2,4% pour l'EuroStoxx 50, à 3 135 points) et japonais (-6% pour le Nikkei 225). Les valeurs chinoises ont étonnamment échappé à ce déluge (+1,2% pour le CSI 300), sans doute encouragées par les mesures de relance récemment décidées par les autorités monétaires et gouvernementales.La poursuite de l'aversion pour le risque a continué de profiter aux obligations des États jugés les plus sûrs.Le rendement du taux à 10 ans américain a effacé toute sa hausse du mois d'octobre (-11 points de base – pbs – sur la semaine) pour revenir près du seuil psychologique de 3%. Les taux allemands (-11 pbs sur la semaine, à 0,35%) et français (-10 pbs sur la semaine, à 0,74%) ont légèrement sous-performé les taux américains. Les taux italiens ont reflué (-3,6 pbs sur la semaine, à 3,4%), provoquant un maintien du spread avec l'Allemagne à un niveau très élevé (309 pbs).Tout tend donc à montrer que la situation en Italie va rester tendue pendant de nombreux mois. La Commission européenne, coincée entre la quête de crédibilité et la volonté de ne pas provoquer de clash qui pourrait effrayer les marchés financiers, entend faire revenir à la raison la coalition gouvernementale italienne.Même si la situation des autres pays périphériques semble sous contrôle, l'euro a encore connu une semaine de fort recul (-0,96% sur la semaine, à 1,14 dollar). La monnaie commune pâtit d'un affaiblissement à venir de l'activité entrevu dans les enquêtes PMI. L'indicateur avancé PMI composite (-1,4 en octobre, à 52,7 points) est ainsi ressorti à un plus bas niveau de deux ans, affaibli par la faiblesse de la demande internationale.La monnaie commune a aussi souffert avec le discours de la Banque centrale européenne qui n'entend pas réduire rapidement son bilan.L'institution monétaire de Francfort a indiqué qu'elle allait réinvestir les remboursements de capital arrivés à échéance pendant une période prolongée après la fin de la stimulation monétaire. Le dollar en profite et gagne du terrain contre toutes les monnaies (+0,7%).