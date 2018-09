OFI AM et Candriam nouent un partenariat sur la stratégie Risk Arbitrage

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’équipe de gestion à performance absolue de Candriam se renforce avec l’arrivée de Fabienne Cretin et de Stéphane Dieudonné, gérants du fonds OFI Risk Arb Absolu, qui ont rejoint les équipes de Candriam début septembre. Cette opération se place dans le cadre d’un partenariat noué entre OFI AM et Candriam permettant la poursuite de la gestion du fonds OFI Risk Arb Absolu sous forme d’un FCP nourricier.Le fonds OFI Risk Arb Absolu sera ainsi investi dans le fonds Candriam Risk Arbitrage géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné chez Candriam, selon la même philosophie de gestion que celle développée depuis l'origine du fonds.Candriam renforce ainsi les capacités de gestion de performance absolue développées auprès des investisseurs institutionnels depuis plus de 20 ans. " La société disposera désormais d'une taille importante en matière de Risk Arbitrage à même de séduire de nouveaux investisseurs ", explique la société de gestion dans son communiqué.