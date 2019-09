OFI AM maintient une allocation d'actifs prudente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OFI AM juge très probable que, après les fortes progressions du premier semestre, la phase de consolidation des marchés actions qui a commencé cet été se poursuivra au cours des prochaines semaines. Jean-Marie Mercadal, Directeur général délégué en charge des gestions, rappelle que l’été a été riche en événements peu engageants, qui ont créé une certaine nervosité sur les marchés.Il cite la guerre commerciale, la guerre des monnaies, Hong Kong, l'inversion de la courbe des taux américains, les nouveaux records de faiblesse sur les taux obligataires souverains, l'Argentine…Concrètement, le gestionnaire d'actifs pense que l'indice S&P 500 pourrait baisser jusqu'à la zone de 2 700 / 2 725 points, soit un repli supplémentaire de l'ordre de 6 % par rapport aux cours actuels, ce qui donnerait au total une baisse de l'ordre de 10 % par rapport aux plus hauts niveaux atteints début juillet.En ce qui concerne l'indice CAC 40, les supports qu'il avait identifiés se situent autour de la zone de 5 050 points soit, là aussi, une baisse de près de 6 % par rapport aux niveaux d'aujourd'hui.OFI AM pense qu'il s'agira de points d'investissement intéressants. Une baisse supplémentaire serait évidemment possible si la situation conjoncturelle se dégradait encore ou en cas de choc exogène (Brexit dur…).Mais à ce stade, il lui semble que prévoir un tel scénario est aléatoire. N'oublions pas en effet que le soutien des taux d'intérêt est très puissant, et une nouvelle détente soutiendrait immanquablement le prix des actifs. Par ailleurs, l'autre " lubrifiant " essentiel à l'économie, le pétrole, est plutôt bas.Enfin, il n'y a actuellement que peu d'alternatives aux placements actions, notamment en raison des dividendes servis qui sont attractifs par rapport aux rendements obligataires.