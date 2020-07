OFI AM met en lumière l'attrait des fonds obligataires à échéance courte

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un contexte marqué par des taux monétaires négatifs et une volatilité accrue sur les actions, les fonds obligataires à échéance courte offrent un couple rendement/risque particulièrement adapté à l'environnement actuel de marché, explique Yannick Lopez, directeur de gestion Taux et Crédit chez OFI Asset Management.Dans un contexte de taux négatif sans doute persistant, ce dernier juge important de proposer aux investisseurs soucieux de préserver leur trésorerie des placements obligataires alternatifs aux marchés monétaires, présentant des risques modérés, mais leur permettant de s'extraire de cet environnement préjudiciable de taux négatifs.A cet égard note-t-il, le rendement du marché Investment Grade (notation supérieure à BBB-), qui avait touché un point bas en août 2019 à 0,20%, s'établit désormais vers 1,00%. Au déclenchement de la crise, ces fonds obligataires ont subi un violent écartement des spreads de crédit consécutif au choc économique né de la pandémie mais ce compartiment de marché ne manque pas d'atouts à court/moyen terme.Si les actions concertées des banques centrales et des gouvernements ont déjà permis de rassurer les investisseurs, le point d'entrée reste intéressant, estime Yannick Lopez.En effet, cette dette notée Investment Grade et libellée en euros va continuer de bénéficier des achats de la BCE au cours des prochains mois. La politique monétaire de la BCE constitue, en effet, un soutien technique très fort pour ce compartiment au sein duquel les titres obligataires de 1 à 3 ans nous intéressent plus particulièrement.Ce segment a enregistré les écartements des primes de risques les plus significatifs, subissant ainsi une sous-performance manifeste depuis février. Or, ce dernier présente le meilleur positionnement rendement/risque dans un contexte marqué par l'aplatissement de la courbe des taux.Un portefeuille obligataire Investment Grade de 1 à 3 ans, couvert du risque de taux, offre désormais un rendement supérieur à l'Eonia + 130 points de base, souligne le directeur de gestion Taux et Crédit.