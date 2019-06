OFI AM nomme un Directeur Adjoint Partenariats Distribution

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OFI Asset Management vient de nommer Bertrand Conchon (ex. Edmond de Rothschild), 40 ans, en qualité de Directeur Adjoint Partenariats Distribution. Sous la responsabilité de Mathieu Caillier (Directeur du Développement Tiers Distribution), il aura en charge de promouvoir les expertises du Groupe OFI auprès des Partenaires Distributeurs d’Europe Continentale francophone (CGPI, courtiers, plateformes…).Titulaire de diplômes de commerce (ESLSCA) et d'analyse financière (SFAF – Certified European Financial Analyst), Bertrand Conchon a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs. Il s'est spécialisé dans l'animation des relations avec les distributeurs externes, notamment les CGPI et sociétés de gestion. Il a dernièrement passé 7 ans chez UBS Global Asset Management France (CCR AM), puis 4 ans et demi chez Edmond de Rothschild Asset Management.