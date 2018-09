OFI Pierre réalise sa quatrième acquisition en 2018 pour OFI Immobilier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

OFI Pierre poursuit le développement de l’OPPCI OFI Immobilier avec l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé à Levallois-Perret. Cette acquisition porte à près de 130 millions d’euros les investissements réalisés pour le compte de cet OPPCI depuis le début de l’année et témoigne du dynamisme de la société de gestion créée en 2017.L'immeuble de près de 2 000 mètres répartis sur 7 étages présente une bonne qualité technique et dispose de terrasses et de parkings. Il est intégralement loué auprès de six locataires. L'actif a été acquis avec un rendement Acte en Mains de 4,2 %.