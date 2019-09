OMC: victoire partielle du Japon sur les taxes douanières sud-coréennes

Genève (awp/afp) - L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a tranché en appel mardi en défaveur de Séoul dans le différend qui l'oppose au Japon au sujet de taxes anti-dumping qu'elle impose aux importations de soupapes pneumatiques japonaises.

Le jugement final, prononcé par un organe d'appel de l'OMC, maintient les mêmes termes d'une précédente décision qui jugeait que les mesures sud-coréennes constituaient une violation des règles du commerce international.

Dans son jugement, l'OMC demande à la Corée du sud de "mettre les mesures jugées (...) incompatibles avec l'accord anti-dumping, en conformité avec ses obligations".

L'OMC a toutefois rejeté certaines allégations de violations avancées par le Japon. Tokyo a salué la décision définitive de l'OMC, affirmant, dans un communiqué, que l'organisation internationale a donné raison "à l'essentiel des réclamations du Japon".

Le texte demande que la Corée du sud "corrige immédiatement et avec sincérité ces mesures incompatibles avec les règles de l'OMC et pour que ces mesures injustes contre des sociétés japonaises ne soient plus en vigueur".

Cette affaire remonte à 2015 quand le Japon a porté plainte devant l'OMC contre la Corée du sud pour avoir augmenté de 10-20% ses taxes sur les soupapes japonaises, utilisées pour contrôler le flux d'air dans différents types d'équipement industriel, dont l'automobile.

Les exportations de soupapes japonaises vers la Corée du sud se montaient à 4 milliards de yens (34 millions euros) par an, selon les chiffres du ministère nippon du Commerce.

afp/rp