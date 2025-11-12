Vincent Omer-Decugis, P-DG Nous interviewons pour la première fois la société Omer-Decugis & Cie, spécialisé dans l'importation, le mûrissage et la distribution BtoB de fruits et légumes frais. Née en 1850 et transmise de père en fils depuis 6 générations, Omer-Decugis & Cie s'est cotée en Bourse en juin 2021, à 7.5EUR l'action. A l'époque, la société visait à horizon 2025 un chiffre d'affaires de 230MEUR (x2) pour une marge d'EBITDA supérieure à 5%. Des objectifs globalement tenus, sans pour autant occasionner une revalorisation du cours en quatre ans. Entretien.

Vincent Omer-Decugis, quel regard portez-vous sur les quatre années qui se sont écoulées depuis la cotation en Bourse de votre groupe ?

" Nous sommes très heureux d’avoir pris cette décision : elle permet au groupe d’assurer son développement en toute indépendance. Ma famille conserve le contrôle, avec 68% du capital et 81% des droits de vote, tout en acceptant de se soumettre aux exigences de la bourse en matière de structuration et de transparence. Sur la période 2020-2025, le CA du Groupe affiche un taux de croissance annuel moyen de +19,2%, passant de 120 M€ à 285 M€. Sur l’exercice 2024/25, notre activité a progressé de +15,3% à 285 M€ dont +13,8% en organique, au-delà des objectifs de début d’exercice (+10%) et de ceux fixés lors de l'introduction en Bourse (230 M€). Cette performance a été rendue possible grâce à l’augmentation de nos capacités de murissage, à l’enrichissement de nos gammes et à une plus grande ouverture aux marchés européens, sans oublier le développement de notre activité de grossiste, leader à Rungis."

Petite ombre au tableau, l’atterrissage de la marge, un peu en deçà des annonces au moment de l’IPO (« >5% d’Ebitda ») et il y a encore quelques mois au moment des résultats semestriels (« autour de 5% ») ….

" Certes, car nous anticipons une marge d’Ebitda annuelle autour de 4.2%, mais sur un CA plus élevé, ce qui correspond en valeur absolue au niveau d’Ebitda annoncé lors de l’IPO. Le léger tassement de marge attendu au second semestre est assumé : nous avons privilégié les volumes afin de gagner des parts de marché face à nos concurrents sur la banane et l’ananas, tout en poursuivant la réorganisation de l’offre du pôle grossiste dans le cadre de l’intégration des sociétés récemment acquises. "

Source : présentation des résultats semestriels 24/25

Sur les deux dernières années, vos marges brutes et opérationnelles ont beaucoup progressé. Les facteurs de progression sont-ils durables ?

" La progression de nos marges s’explique par le remplissage de capacités de murissage et la progression de nos parts de marché, deux acteurs internationaux (Del Monte et Greenyard) ayant décidé de se retirer progressivement de la France voire de l’Europe. Ce phénomène devrait se poursuivre dans les prochaines années, au fur et à mesure que nos contrats d’approvisionnement se consolident (30% de notre sourcing est sécurisé et nous détenons des participations chez de nombreux producteurs, notamment en Equateur, qui assurent environ 35% des approvisionnements du Groupe) et que nos capacités de mûrissage continuent de croître. Par ailleurs, la hausse de nos marges ces deux dernières années bénéficie d’un effet de base favorable, après que nous ayons subi en 2022 et 2023 deux crises majeures : la crise inflationniste et la crise de l’euro, sachant que nous réalisons 75% de nos achats en dollars, avec une couverture initiale de seulement 6 mois. Depuis, nous avons étendu notre couverture de change à 12 mois via les marchés à termes. Nous considérons que notre marge brute actuelle de 15% est tenable et que, si nos capacités de mûrissage sont pleinement utilisées, la marge opérationnelle suivra. Nous sommes très confiants dans notre capacité à atteindre ce niveau compte tenu de la diversification de nos gammes et de notre clientèle dans un environnement concurrentiel plus favorable. "

Source : présentation des résultats semestriels 24/25

Le groupe a lancé un projet ambitieux : la construction d’une nouvelle plateforme logistique et de mûrissage de 20 000 m2 à Dunkerque-Port. Comment allez-vous le financer ? Quel CA supplémentaire en attendez-vous et à quel horizon ?

" Avec 30% de nos approvisionnement sécurisés, nous devons en anticiper nos capacités de mûrissage. Aujourd’hui, nous disposons d’une capacité de 174 000 tonnes, utilisée à 90%. Dans ce contexte, nous prévoyons la construction, sans en détenir le bâti, d’une nouvelle plateforme logistique et de mûrissage à Dunkerque-Port. Ce nouveau site permettra d’accroître nos capacités de 150 000 tonnes. L’implantation géographique est stratégique, à la fois pour pénétrer les marchés voisins et pour profiter des opportunités offertes par la saturation des ports de Rotterdam et d’Anvers. L’autorisation de construire est attendue d’ici la fin d’année avec un démarrage des travaux courant 2026 et une mise en service des nouvelles capacités au second semestre 2027. Compte tenu de notre faible niveau d’endettement et d’une enveloppe d’investissement inférieure à 20 M€, nous n’envisageons pas de faire appel au marché pour financer ce projet. D’ici l’ouverture de nos capacités à Dunkerque, nous accompagnons la croissance de nos approvisionnements et de nos ventes en utilisant nos réserves à Sorgues dans le sud et via l’acquisition de 16 nouvelles chambres de mûrissage sur Rungis. Au total, une fois Dunkerque pleinement opérationnel, nos capacités de murissage atteindront donc 325 000 tonnes. C’est donc un nouveau cycle de création de valeur qui s’ouvre pour Omer-Decugis & Cie, à la fois par l’intégration de la chaine de valeur, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, et l’amélioration de la performance environnementale des installations futures avec à la clé des gains substantiels tant économiques qu’en matière d’empreinte carbone. La publication de nos résultats annuels fin janvier 2026 sera l’occasion de préciser notre nouveau plan stratégique. "