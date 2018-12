OMERS, Allianz et AXA IM - Real Assets annoncent l'investissement dans la Fibre jusqu'au domicile (« Fibre to the Home Business - Ftth ») d'Altice France

TORONTO, MUNICH (Allemagne), et PARIS, le 30 novembre 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Un Consortium dirigé majoritairement par OMERS Infrastructure, y compris Allianz Capital Partners (ACP) et AXA IM - Real Assets, agissant pour le compte de ses clients, a conclu un accord d'exclusivité avec Altice France pour acquérir une participation de 49,99 % dans SFR FttH, une entreprise à former par Altice France qui détiendra et développera la Fibre jusqu'au domicile (« fibre to the home business » - Ftth ) actuelle d'Altice France en France. La transaction est soumise à l'approbation des autorités de réglementation et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2019.



SFR FttH est une société récemment constituée comprenant les 5 millions de domiciles FttH situés dans des zones de densité moyenne et faible attribués à Altice France à ce jour. Avec environ 1 million de foyers couverts par la FttH en fin d'année et 4 millions de domiciles supplémentaires à déployer à moyen terme, SFR FttH est le plus grand opérateur alternatif de gros pour les infrastructures FttH en France.

Philippe Busslinger, Directeur Europe d'OMERS Infrastructure a déclaré : « Le partenariat entre OMERS et Altice France marque notre entrée dans le secteur attrayant des télécommunications et sur le marché français. Nous sommes impatients de collaborer avec Altice pour déployer une infrastructure de fibre optique dans les communautés locales françaises. Ce partenariat permettra à terme la connectivité fibre haut débit à des millions de foyers en France ».

Ralph Berg, Directeur international des Infrastructures d'OMERS a déclaré : « Le partenariat avec Altice s'inscrit dans la stratégie d'OMERS Infrastructure consistant à acquérir des entreprises d'infrastructures de haute qualité offrant des services essentiels et générant des flux de trésorerie stables afin de respecter les engagements au titre des retraites à long terme du régime OMERS ».

Christian Fingerle, Directeur des investissements d'ACP a déclaré : « Le secteur de la fibre joue un rôle essentiel dans le développement de l'économie numérique en France. Nous sommes très heureux de soutenir son déploiement rapide grâce à notre engagement envers SFR FttH tout en offrant des rendements solides, ajustés en fonction du risque, à long terme et une diversification accrue du portefeuille de nos clients ».

Mark Gilligan, Directeur d'Infrastructure Equity chez AXA IM - Real Assets, a indiqué : « SFR FttH s'inscrit parfaitement dans notre thèse selon laquelle l'internet à haut débit fourni sur des réseaux de fibre optique est un élément essentiel pour les foyers concernant l'économie du futur. Nous sommes donc ravis d'investir, pour le compte de nos clients, dans cette société d'infrastructure numérique de premier plan aux côtés de partenaires à long terme alignés ».

À propos d'OMERS Infrastructure

OMERS Infrastructure investit au niveau mondial dans les actifs d'infrastructure pour le compte d'OMERS, le régime de retraite à prestations déterminées des employés municipaux de l'Ontario. Les investissements visent à obtenir des rendements stables pour aider à offrir des régimes de retraite sûrs et durables aux membres OMERS. Le portefeuille diversifié d'OMERS Infrastructure d'actifs d'infrastructure à grande échelle présente une stabilité et des flux de trésorerie importants, dans des secteurs tels que l'énergie, les transports et les services réglementés par les gouvernements.

OMERS a des employés à Toronto et dans d'autres grandes villes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Australie. OMERS est l'une des plus importantes caisses de retraite à prestations déterminées du Canada, avec un actif net s'élevant à plus de 95 milliards de dollars canadiens. Veuillez consulter www.omersprivatemarkets.com pour de plus amples informations.

À propos d'Allianz Capital Partners

Allianz Capital Partners est le gestionnaire d'actifs d'Allianz Group pour les placements alternatifs en actions et fait partie d'Allianz Global Investors. Avec des bureaux à Munich, Londres, Luxembourg, New York et Singapour, Allianz Capital Partners gère environ 26 milliards d'euros d'actifs alternatifs. Nos investissements se concentrent sur le capital-investissement, les infrastructures et les énergies renouvelables. Notre stratégie de placement vise à générer des rendements attrayants, à long terme et stables pour nos clients. (allianzcapitalpartners.com).

À propos d'Allianz Global Investors

Allianz Global Investors est un gestionnaire d'actifs de premier plan, avec plus de 700 professionnels de l'investissement répartis dans 25 bureaux dans le monde entier et gérant plus de 500 milliards d'euros d'actifs pour les particuliers, les familles et les institutions. Active est la façon dont nous créons et partageons de la valeur avec nos clients. Nous croyons à la résolution, pas à la vente, et à l'ajout de valeur au-delà du simple gain économique. Nous investissons à long terme en utilisant notre expertise en matière d'investissement innovante et nos ressources mondiales. Notre objectif est de garantir une expérience supérieure à nos clients, où qu'ils soient basés et quels que soient leurs besoins d'investissement. Active est : Allianz Global Investors Données au 30 juin 2018 (*au 31 décembre 2017).

À propos d'Allianz

L'Allianz Group est l'un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs avec plus de 88 millions de clients particuliers et entreprises. Les clients d'Allianz bénéficient d'un large éventail de services d'assurance de personnes et d'entreprises, allant des assurances de biens, de l'assurance-vie et de l'assurance soins médicaux aux services d'assistance, en passant par l'assurance-crédit et l'assurance pour les entreprises internationales. Allianz est l'un des plus importants investisseurs à l'échelle mondiale et gère plus de 660 milliards d'euros au nom de ses clients du secteur de l'assurance, alors que les gestionnaires de portefeuille chez Allianz Global Investors et PIMCO gèrent 1 400 milliards d'euros d'actifs détenus par des tiers. Grâce à l'intégration systématique de critères écologiques et sociaux dans ses processus d'affaires et ses décisions de placement, la société détient une position enviable pour les assureurs dans le Dow Jones Sustainability Index. En 2017, plus de 140 000 employés répartis dans plus de 70 pays ont généré un revenu total de 126 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation de 11 milliards d'euros pour le groupe.

À propos d'AXA Investment Managers - Real Assets

AXA Investment Managers est un investisseur actif, mondial, à long terme et multi-actifs. Nous travaillons avec nos clients aujourd'hui pour leur apporter les solutions dont ils ont besoin pour bâtir un avenir meilleur pour leurs investissements, tout en créant un changement positif pour le monde dans lequel nous vivons tous. Avec près de 740 milliards d'euros (1) d'actifs sous gestion à la fin septembre 2018, AXA IM emploie plus de 2 390 collaborateurs dans le monde et exploite 30 bureaux répartis dans 21 pays.

AXA Investment Managers - Real Assets avait 79 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 59,8 milliards d'euros de biens immobiliers et infrastructures directs et 15,5 milliards d'euros de financement d'actifs réels à la fin septembre 2018 (2). Nous proposons une approche à 360° pour l'investissement dans des actifs réels, qui comprend des opportunités en actions ou en dettes, dans des régions et secteurs différents, ainsi que via des effets privés ou cotés. Nous sommes un leader mondial dans les investissements en actifs réels, le premier gestionnaire de portefeuilles immobiliers et d'actifs en Europe (3) et l'un des plus importants au monde. Nos équipes gèrent des fonds et des mandats depuis plus de 30 ans et regroupent plus de 600 personnes dans 14 bureaux répartis dans plus de 20 pays à travers le monde, ce qui nous permet d'avoir une connaissance approfondie des pays, villes et secteurs.

AXA Investment Managers fait partie d'AXA Group, leader mondial de la protection financière et de la gestion de patrimoine.

Consulter nos sites Web : www.axa-im.com / https://realassets.axa-im.com

Suivez-nous sur Twitter @AXAIM / @AXAIMRealAssets pour avoir nos dernières informations

1 Source : données AXA IM non auditées

2 Source : données AXA IM - Real Assets non auditées

3 Source : INREV/ANREV Fund Manager Survey - Mai 2018 en termes d'actifs sous gestion

