La société canadienne OMERS et l'investisseur néerlandais APG ont convenu d'acheter la société néerlandaise Kenter, spécialisée dans les solutions d'infrastructure énergétique, selon un projet d'annonce de l'opération consulté par Reuters et confirmé par un porte-parole de l'investisseur canadien.

L'opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année, valorise Kenter à près de 700 millions d'euros, dette comprise, a déclaré à Reuters une source au fait de la transaction.

Kenter, actuellement détenue par Alliander Corporate Ventures et spécialisée dans la transition énergétique, vend des produits tels que des transformateurs, des appareillages de commutation et des compteurs aux Pays-Bas et en Belgique.

OMERS, qui gère 23,2 milliards de dollars canadiens (17,5 milliards de dollars) d'actifs selon son site Web, a investi activement dans des actifs liés à la transition énergétique au cours des dernières années.

Il a acheté des réseaux électriques tels que Ellevio en Suède et Transgrid en Australie, ainsi que des investissements dans la production d'énergie renouvelable, tels que FRV en Australie ou Leeward Renewable Energy aux États-Unis.

À la suite de l'acquisition, APG et Omers prévoient un partenariat entre Kenter et une autre entreprise de son portefeuille, Groendus, qui construit et exploite des produits solaires et de stockage en toiture, des compteurs et des chargeurs de véhicules électriques pour les entreprises industrielles.

"Nous sommes impatients de développer une plateforme de solutions énergétiques interentreprises dans la région, en fournissant une infrastructure énergétique aux entreprises qui cherchent à atteindre leurs objectifs de durabilité ", a déclaré Alastair Hall, directeur général principal et responsable de l'Europe chez OMERS Infrastructure.

L'investissement a été réalisé par APG Asset Management pour le compte d'ABP, un fonds de pension néerlandais, tandis qu'OMERS Infrastructure investit pour le compte d'OMERS.

APG et OMERS Infrastructure ont été conseillés par DC Advisory, Emendo Capital et Allen & Overy. (1 $ = 1,3236 dollar canadien) (1 $ = 0,9163 euro) (Reportage d'Andres Gonzalez, édition d'Alexander Smith)