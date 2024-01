GENÈVE, 15 janvier (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé lundi un appel de fonds de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) pour répondre aux besoins sanitaires de millions de personnes affectées par des dizaines de crises humanitaires à travers le monde.

"Notre objectif est d'apporter une aide humanitaire vitale à quelque 87 millions de personnes cette année", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Pour ce faire, nous avons besoin d'un soutien d'un montant total de 1,5 milliard de dollars, et il faut que ce financement arrive le plus tôt possible et avec le plus de souplesse possible," a-t-il ajouté. "Une approche réactive ne suffit pas."

Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré qu'environ 166 millions de personnes auraient besoin d'une assistance sanitaire dans le monde cette année, notamment dans les territoires palestiniens occupés, en Ukraine, en Haïti et au Soudan. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)