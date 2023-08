Our Next Energy, la startup de batteries pour véhicules électriques basée dans le Michigan, a déclaré que son nouveau pack de batteries Aries II est capable de fournir une autonomie de 350 miles (565 km) entre les charges tout en évitant l'utilisation de matériaux coûteux tels que le nickel et le cobalt.

Les cellules Aries II de ONE utilisent des cathodes en phosphate de fer lithié. Les cellules LFP sont moins coûteuses, plus sûres et plus durables que celles qui utilisent des cathodes en nickel-cobalt-manganèse (NCM), mais leur autonomie est généralement bien moindre.

Les cellules Aries II ont considérablement réduit l'écart de performance entre LFP et NCM, a déclaré Mujeeb Ijaz, fondateur et directeur général de ONE, lors d'une conférence de presse mardi.

Les packs Aries II devraient entrer en production pilote à la fin de l'année prochaine dans la nouvelle usine de ONE à Van Buren Township, dans le sud-est du Michigan.

M. Ijaz a indiqué que le pack Gemini à double chimie de la société augmentera l'autonomie des VE à 600 miles (965 km) et devrait entrer en production en 2025-2026.

Gemini combine des cellules LFP similaires à celles utilisées dans le pack Aries avec des cellules à plus haute énergie qui agissent comme un prolongateur d'autonomie lorsque la charge est épuisée. Les cellules à prolongateur d'autonomie utilisent des cathodes sans cobalt et avec 75 % de nickel en moins, ainsi que des anodes en lithium métal sans graphite.

M. Ijaz a déclaré que l'objectif de coût de Gemini était de 50 dollars par kilowattheure au niveau du pack, soit moins de la moitié du coût typique des packs NCM d'aujourd'hui.

Le coût d'un pack Gemini de 185 kWh serait donc d'environ 9 250 dollars. Les batteries actuelles peuvent coûter entre 12 000 et 20 000 dollars, en fonction de leur taille, de leur poids, de leur composition chimique et de leur puissance. (Reportage de Paul Lienert à Detroit ; édition de Jonathan Oatis)